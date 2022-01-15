映築全面睇 置業家居 2022/01/15 分享： 映築由恒地及市建局合作發展，單幢式商住設計，住宅樓層由5樓起，提供337伙單位，面積332至769平方呎，戶型由1房至3房（連套房），主打面積322至512平方呎2房單位，佔全盤近94%，可細分為淨2 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 Omicron殺入香港新盤照推 長沙灣映築首批折實$621萬起 今日 Omicron殺入香港新盤照推 長沙灣映築首批折實$621萬起 疫情未影響樓市 逾億豪宅成交持續 今日 疫情未影響樓市 逾億豪宅成交持續 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 今日 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 你可能感興趣 Omicron殺入香港新盤照推 長沙灣映築首批折實$621萬起 今日 01:00 Omicron殺入香港新盤照推 長沙灣映築首批折實$621萬起 疫情未影響樓市 逾億豪宅成交持續 今日 01:00 疫情未影響樓市 逾億豪宅成交持續 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 今日 01:00 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 最新專欄文章 更多 Omicron殺入香港新盤照推 長沙灣映築首批折實$621萬起 今日 Omicron殺入香港新盤照推 長沙灣映築首批折實$621萬起 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 今日 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 疫情未影響樓市 逾億豪宅成交持續 今日 疫情未影響樓市 逾億豪宅成交持續 獨家 - 專訪基金教父雷賢達 港股翻身有望 授長綫投資心法 2022/01/10 專訪基金教父雷賢達 港股翻身有望 授長綫投資心法 重磅數據來襲 中美公布通脹與進出口 2022/01/10 重磅數據來襲 中美公布通脹與進出口 一手市場