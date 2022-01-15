映築由恒地及市建局合作發展，單幢式商住設計，住宅樓層由5樓起，提供337伙單位，面積332至769平方呎，戶型由1房至3房（連套房），主打面積322至512平方呎2房單位，佔全盤近94%，可細分為淨2

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