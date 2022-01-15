Omicron殺入香港新盤照推 長沙灣映築首批折實$621萬起 置業家居 2022/01/15 分享： 2022年1月已過一半，香港近期受Omicron疫情影響，防疫措施轉嚴，惟零星發展商未受影響，如期推盤，長沙灣映築首推68伙，折實樓價$621.2萬起，料下周開售。 2022年1月原定有多個新盤搶閘推出 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 疫情未影響樓市 逾億豪宅成交持續 今日 疫情未影響樓市 逾億豪宅成交持續 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 今日 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 映築全面睇 今日 映築全面睇 你可能感興趣 疫情未影響樓市 逾億豪宅成交持續 今日 01:00 疫情未影響樓市 逾億豪宅成交持續 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 今日 01:00 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 映築全面睇 今日 01:00 映築全面睇 最新專欄文章 更多 映築全面睇 今日 映築全面睇 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 今日 映築樓換樓單位 優惠呎價$10,857 疫情未影響樓市 逾億豪宅成交持續 今日 疫情未影響樓市 逾億豪宅成交持續 獨家 - 專訪基金教父雷賢達 港股翻身有望 授長綫投資心法 2022/01/10 專訪基金教父雷賢達 港股翻身有望 授長綫投資心法 重磅數據來襲 中美公布通脹與進出口 2022/01/10 重磅數據來襲 中美公布通脹與進出口 一手市場 納米樓 疫情 御海灣II