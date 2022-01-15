尚‧珒溋開揚市景 置業家居 2022/01/15 分享： 單位：1座低層C室 實用面積：760平方呎 間隔：3房1套及工作間連廁 叫租：$34,000（呎租：$44.7） 單位提供：中原（93837948） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 今日 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 收樓質素一般 冷氣機喉未駁好 煮食爐唧膠易爆開【獲63分】 今日 收樓質素一般 冷氣機喉未駁好 煮食爐唧膠易爆開【獲63分】 你可能感興趣 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 今日 01:00 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 收樓質素一般 冷氣機喉未駁好 煮食爐唧膠易爆開【獲63分】 今日 01:00 收樓質素一般 冷氣機喉未駁好 煮食爐唧膠易爆開【獲63分】 最新專欄文章 更多 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 今日 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 收樓質素一般 冷氣機喉未駁好 煮食爐唧膠易爆開【獲63分】 今日 收樓質素一般 冷氣機喉未駁好 煮食爐唧膠易爆開【獲63分】 藝里坊‧2號近港鐵站 約50伙放租 開放式$1.48萬起 2022/01/08 藝里坊‧2號近港鐵站 約50伙放租 開放式$1.48萬起 交樓質素不俗 惟窗戶失分最多【獲90分位 】 2022/01/08 交樓質素不俗 惟窗戶失分最多【獲90分位 】 藝里坊‧2號遠眺海景 2022/01/08 藝里坊‧2號遠眺海景