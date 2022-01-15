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收樓質素一般 冷氣機喉未駁好 煮食爐唧膠易爆開【獲63分】

置業家居 2022/01/15

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本刊記者日前跟鍾智剛（鍾Sir）一同驗收了尚‧珒溋的1座低層A室，為一個實用面積1,073平方呎的4房雙套連工人套房單位。

單位15個工種之中，有多達三份之一不及格，當中來去水一項更「捧蛋」。首先，鍾

...

欄名 : 樓市熱話

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