收樓質素一般 冷氣機喉未駁好 煮食爐唧膠易爆開【獲63分】 置業家居 2022/01/15 分享： 本刊記者日前跟鍾智剛（鍾Sir）一同驗收了尚‧珒溋的1座低層A室，為一個實用面積1,073平方呎的4房雙套連工人套房單位。 單位15個工種之中，有多達三份之一不及格，當中來去水一項更「捧蛋」。首先，鍾 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 相關文章 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 今日 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 尚‧珒溋開揚市景 今日 尚‧珒溋開揚市景 你可能感興趣 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 今日 01:00 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 尚‧珒溋開揚市景 今日 01:00 尚‧珒溋開揚市景 最新專欄文章 更多 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 今日 尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場 尚‧珒溋開揚市景 今日 尚‧珒溋開揚市景 藝里坊‧2號近港鐵站 約50伙放租 開放式$1.48萬起 2022/01/08 藝里坊‧2號近港鐵站 約50伙放租 開放式$1.48萬起 交樓質素不俗 惟窗戶失分最多【獲90分位 】 2022/01/08 交樓質素不俗 惟窗戶失分最多【獲90分位 】 藝里坊‧2號遠眺海景 2022/01/08 藝里坊‧2號遠眺海景 驗樓