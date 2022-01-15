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尚‧珒溋景觀優質 125伙放租 1房$1.6萬入場

置業家居 2022/01/15

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啟德尚‧珒溋去年12月起陸續入伙，截至今年1月10日暫錄33宗租務成交，惟租金回報不高，最低更只有1.4厘。全屋苑現時約有125個租盤，1房戶月租由$1.6萬起。

啟德尚‧珒溋位於沐泰街11號，由合景泰

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欄名 : 樓市熱話

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