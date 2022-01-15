前主播金盈創香薰蠟燭品牌 藉香味為港人減壓 置業家居 2022/01/15 分享： 三十而立，前新聞主播金盈於30歲決意追尋夢想，辭去幕前主播的工作轉型創業，斤資五位數創立VACHI環保香薰蠟燭品牌，採用花草及100%純天然精油，人手製造，為都市人帶來香味減壓概念的健康生活。 金盈的自 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 品酒達人轉研茶藝 開Fine Dining餐廳 靚茶配佳餚 打造名人飯堂 2021/12/31 品酒達人轉研茶藝 開Fine Dining餐廳 靚茶配佳餚 打造名人飯堂 加國移民顧問：救生艇計劃助港人移居 素里市發展潛力大 2021/12/18 加國移民顧問：救生艇計劃助港人移居 素里市發展潛力大 HYGGE furniture & stuff創辦人Sonia 冀實踐「小確幸」概念 讓港人「愛回家」 2021/12/11 HYGGE furniture & stuff創辦人Sonia 冀實踐「小確幸」概念 讓港人「愛回家」 漁民轉型發展有機漁業 無污染養出優質魚 2021/12/04 漁民轉型發展有機漁業 無污染養出優質魚 Cannable二酚公館亞洲首間CBD按摩店 紓緩疲勞 全新體驗 2021/11/27 Cannable二酚公館亞洲首間CBD按摩店 紓緩疲勞 全新體驗 創業 人物專訪 家品