細數資助房屋漸進式按揭的利弊

近年來年輕一代多會指香港樓價高企，「買不起」之餘又「供不起」。早前行政長官接受傳媒專訪時透露，政府正研究為資助房屋引入「漸進式按揭」的建議，初步擬以物業成交時，先以物業樓價一半計算首期並分階段承造按揭，進一步降低「上車」門檻，減輕市民置業負擔。有關建議能讓有需要的市民更易上車實屬好事，但實際操作會是怎樣？

留意10年後供款額大增

筆者試以新一期居屋觀塘安秀苑一個售價$279萬的400呎單位作例子。以傳統白表購買該單位，買家最少需要先支付樓價一成的首期即$27.9萬，最多可承造九成按揭即貸款額為$251.1萬，以最長年期25年計算，每月供款為$11,265，總利息支出為$868,430。

以漸進式按揭計算，首階段（第1至10年）只需要先支付一半樓價的一成首期，即$13.95萬，貸款額為一半樓價的九成即$125.55萬，年期以25年計算，首10年的每月供款為$5,632，首10年全期利息為$265,089。第二階段（第11至25年）貸款額為另一半樓價（$279萬/2）＋第一階段剩餘本金（$844,702）即$223.97萬，每月供款為$14,934，後15年全期利息為$448,434，總利息支出為$713,523。

兩者相比較，買家除首期可減少一半外，首10年的每月供款亦減少一半，全期利息節省近兩成。然而，10年後的供款額將會升近2.7倍，業主亦要留意未來自身的負擔能力是否應付得到。

減輕初期負擔 預留資金裝修

近期政府於賣地計劃中引入最低單位面積規定，保障市民擁有最低的合適居住空間，假設政府將計劃引至公營房屋，屆時公營房屋的「上車」門檻亦會相應提升。面對此情況，漸進式按揭或可協助買家減少一半首期，大大減輕其置業初期的負擔。買家可預留更多流動資金於其他開支如裝修、雜費以及其他日常生活開支等，讓他們置業路上「買得舒服」亦「供得舒服」。當然，增加供應量為本是大原則，而近期中央政府都以建立更多公營房屋為目標，香港亦可重新考慮有關做法，緩解市民及年輕人住房困難。

計劃能否實行仍是未知之數，消息一出各界亦有不同聲音。事實上，計劃若要實行相信仍有不少的技術和法律問題需要解決，樓價的另一半按揭誰負責？業權問題如何釐清？會否牽涉使用更多政府資源？政府推行前必須與相關執行機構達成透徹的共識。

▲ 政府正研究為資助房屋引入「漸進式按揭」的建議，進一步降低「上車」門檻，減輕市民置業負擔。（本刊攝影組）