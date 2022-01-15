華發廣場II期 優質海景住宅 售價￥550萬起 置業家居 2022/01/15 分享： 以罕有橫琴純住宅為賣點的華發廣場II期「橫琴灣」，位置優越，除享開揚1公里海灣景致外，尚有開揚城市及小橫琴山自然景觀。項目正推售2至4房戶，售價由￥550萬起。 物業位於橫琴富民道東側、興盛三路南側，以 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 格力海岸坐擁無敵海景 售價￥250萬起 2022/01/08 格力海岸坐擁無敵海景 售價￥250萬起 懿臻山位處豪宅地段 3房連裝修￥160萬起 2021/12/31 懿臻山位處豪宅地段 3房連裝修￥160萬起 綠景•璽悅灣首推213伙 售價￥316萬起 2021/12/04 綠景•璽悅灣首推213伙 售價￥316萬起 寰宇天下前臨一綫海景 售價由￥430萬起 2021/11/27 寰宇天下前臨一綫海景 售價由￥430萬起 高盛唐家公館 鄰近珠海北站 售價￥345萬起 2021/11/06 高盛唐家公館 鄰近珠海北站 售價￥345萬起 人民幣 樓價 大灣區 澳門 珠海 口岸 橫琴 華發廣場