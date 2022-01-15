華發廣場II期 優質海景住宅 售價￥550萬起

以罕有橫琴純住宅為賣點的華發廣場II期「橫琴灣」，位置優越，除享開揚1公里海灣景致外，尚有開揚城市及小橫琴山自然景觀。項目正推售2至4房戶，售價由￥550萬起。

物業位於橫琴富民道東側、興盛三路南側，以

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