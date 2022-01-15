悉尼Grand Reve坐落重點發展區 升值潛力看高一綫

澳洲悉尼北區為「西北經濟發展計劃」的重點發展區域，且生活配套齊備，升值潛力不俗，吸引不少港人定居，或入市該區物業作投資。是次為大家介紹位處悉尼北區Castle Hill的新盤Grand Reve，設有

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