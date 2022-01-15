悉尼Grand Reve坐落重點發展區 升值潛力看高一綫 置業家居 2022/01/15 分享： 澳洲悉尼北區為「西北經濟發展計劃」的重點發展區域，且生活配套齊備，升值潛力不俗，吸引不少港人定居，或入市該區物業作投資。是次為大家介紹位處悉尼北區Castle Hill的新盤Grand Reve，設有 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 曼徹斯特Manchester Tower坐落商業區 租賃暢旺 開放式僅$134.4萬起 2022/01/08 曼徹斯特Manchester Tower坐落商業區 租賃暢旺 開放式僅$134.4萬起 倫敦Lush House鄰近市中心 配套完備 1房入場費$478.8萬起 2021/12/31 倫敦Lush House鄰近市中心 配套完備 1房入場費$478.8萬起 新加坡栢傲景坐落傳統豪宅區 戶型多元 $931萬入場 2021/12/25 新加坡栢傲景坐落傳統豪宅區 戶型多元 $931萬入場 倫敦Templar Gardens $516.3萬入場 住連花園半獨立屋 2021/12/18 倫敦Templar Gardens $516.3萬入場 住連花園半獨立屋 悉尼NEUE Macquarie Park鄰近著名學府 吸引大學生進駐 2021/12/11 悉尼NEUE Macquarie Park鄰近著名學府 吸引大學生進駐 悉尼 澳洲 海外物業 澳元