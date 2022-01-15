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處理特殊空間小貼士【精選個案】

置業家居 2022/01/15

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善用窗台及閣樓位置成為額外休息區或玩樂區域。露台亦可加設小型戶外傢俬或層架，打造一個舒適小花園。

第6集 窗台

客廳窗台放置小茶几及座墊，打造休閒小區域，不會浪費美觀的海景。另外孩子房間的窗台亦可成為閱讀

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欄名 : 家居頭條

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