處理特殊空間小貼士【精選個案】

善用窗台及閣樓位置成為額外休息區或玩樂區域。露台亦可加設小型戶外傢俬或層架，打造一個舒適小花園。

第6集 窗台

客廳窗台放置小茶几及座墊，打造休閒小區域，不會浪費美觀的海景。另外孩子房間的窗台亦可成為閱讀

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