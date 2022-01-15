擴展家中空間小貼士 1.選用多功能傢俬【精選個案】

第2集 摺板枱

可因應需要改變枱面大小，平日不用時摺起佔用較少空間，有需要時才打開。

第6集 組合式梳化

可隨需要改變排列，例如L形的戲院模式、一字排開的大座位或對坐的聚會模式。

第5集 伸延餐枱+摺板枱

可供

...