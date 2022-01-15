擴展家中空間小貼士 1.選用多功能傢俬【精選個案】 置業家居 2022/01/15 分享： 第2集 摺板枱 可因應需要改變枱面大小，平日不用時摺起佔用較少空間，有需要時才打開。 第6集 組合式梳化 可隨需要改變排列，例如L形的戲院模式、一字排開的大座位或對坐的聚會模式。 第5集 伸延餐枱+摺板枱 可供 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 IKEA設計示範 輕鬆執靚屋企 今日 IKEA設計示範 輕鬆執靚屋企 收納及儲物小貼士【精選個案】 今日 收納及儲物小貼士【精選個案】 處理特殊空間小貼士【精選個案】 今日 處理特殊空間小貼士【精選個案】 擴展家中空間小貼士 2.安裝層板或儲物櫃【精選個案】 今日 擴展家中空間小貼士 2.安裝層板或儲物櫃【精選個案】 布置裝飾小貼士【精選個案】 今日 布置裝飾小貼士【精選個案】 你可能感興趣 IKEA設計示範 輕鬆執靚屋企 今日 01:00 IKEA設計示範 輕鬆執靚屋企 收納及儲物小貼士【精選個案】 今日 01:00 收納及儲物小貼士【精選個案】 處理特殊空間小貼士【精選個案】 今日 01:00 處理特殊空間小貼士【精選個案】 最新專欄文章 更多 IKEA設計示範 輕鬆執靚屋企 今日 IKEA設計示範 輕鬆執靚屋企 善用布簾營造私人空間 今日 善用布簾營造私人空間 適合寵物的傢俬建議 今日 適合寵物的傢俬建議 布置裝飾小貼士【精選個案】 今日 布置裝飾小貼士【精選個案】 擴展家中空間小貼士 2.安裝層板或儲物櫃【精選個案】 今日 擴展家中空間小貼士 2.安裝層板或儲物櫃【精選個案】 家具 家居 消費資訊