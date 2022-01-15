擴展家中空間小貼士 2.安裝層板或儲物櫃【精選個案】

第3集 開放式儲物箱

房間有一道大牆，樓底高又有橫樑。運用ELVARLI開放式儲物箱，固定於地板和天花板，打造自製衣帽間。

第2集 善用牆身位置及罅隙

上格床安裝貯物格，書枱與牆壁之間貯存大型物品，床底則可

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