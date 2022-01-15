布置裝飾小貼士【精選個案】

除了更換傢俬外，也可以添置家飾、燈飾或裝飾品，甚至更換布藝，小資金已經可以令家居帶來煥然一新的感覺。

第2集 客廳運用素色調家具配搭布藝，營造出田園和諧風格。

第3集 人造植物作點綴，易於打理，為家居增添

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