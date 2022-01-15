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適合寵物的傢俬建議

置業家居 2022/01/15

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選擇較容易清潔的傢俬，另外可以選用一些專為寵物而設的家品，以第1集的家庭為例，創意構思配合貓主子。

1.電視貯物櫃採用金屬網門設計，即使隔着門，電子器材也能接收到遙控器訊號，又不怕貓貓把玩電綫。

2.將四

...

欄名 : 家居頭條

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