善用布簾營造私人空間 置業家居 2022/01/15 分享： 【特別推介】第2集的個案中，上班族姐姐及兩位仍為學生的妹妹共用一個房間。當中需要輪班的姐姐睡在高架床上，設計師特意加裝遮光布簾，令她於日間休息時可以保持黑暗。 作者：張蕙顯 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 家居頭條 相關文章 IKEA設計示範 輕鬆執靚屋企 今日 IKEA設計示範 輕鬆執靚屋企 收納及儲物小貼士【精選個案】 今日 收納及儲物小貼士【精選個案】 處理特殊空間小貼士【精選個案】 今日 處理特殊空間小貼士【精選個案】 擴展家中空間小貼士 1.選用多功能傢俬【精選個案】 今日 擴展家中空間小貼士 1.選用多功能傢俬【精選個案】 擴展家中空間小貼士 2.安裝層板或儲物櫃【精選個案】 今日 擴展家中空間小貼士 2.安裝層板或儲物櫃【精選個案】 你可能感興趣 IKEA設計示範 輕鬆執靚屋企 今日 01:00 IKEA設計示範 輕鬆執靚屋企 收納及儲物小貼士【精選個案】 今日 01:00 收納及儲物小貼士【精選個案】 處理特殊空間小貼士【精選個案】 今日 01:00 處理特殊空間小貼士【精選個案】 最新專欄文章 更多 IKEA設計示範 輕鬆執靚屋企 今日 IKEA設計示範 輕鬆執靚屋企 適合寵物的傢俬建議 今日 適合寵物的傢俬建議 布置裝飾小貼士【精選個案】 今日 布置裝飾小貼士【精選個案】 擴展家中空間小貼士 2.安裝層板或儲物櫃【精選個案】 今日 擴展家中空間小貼士 2.安裝層板或儲物櫃【精選個案】 擴展家中空間小貼士 1.選用多功能傢俬【精選個案】 今日 擴展家中空間小貼士 1.選用多功能傢俬【精選個案】 家具 家居 消費資訊