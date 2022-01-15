BT45廚櫃 德國工藝之巔

廚櫃設計反映文化差異與生活態度，來自德國的廚櫃品牌BT45，革命性地改變廚櫃的典型格局，配合天然雲石、原始木材、幾何設計及簡約元素，創造品牌獨有款式。以下介紹的XS與The Alibi廚櫃，更體現德國

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