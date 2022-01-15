BT45廚櫃 德國工藝之巔 置業家居 2022/01/15 分享： 廚櫃設計反映文化差異與生活態度，來自德國的廚櫃品牌BT45，革命性地改變廚櫃的典型格局，配合天然雲石、原始木材、幾何設計及簡約元素，創造品牌獨有款式。以下介紹的XS與The Alibi廚櫃，更體現德國 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新材有道 相關文章 德國hansgrohe鋅盆水龍頭 輕柔淋洗新體驗 今日 德國hansgrohe鋅盆水龍頭 輕柔淋洗新體驗 你可能感興趣 德國hansgrohe鋅盆水龍頭 輕柔淋洗新體驗 今日 01:00 德國hansgrohe鋅盆水龍頭 輕柔淋洗新體驗 最新專欄文章 更多 德國hansgrohe鋅盆水龍頭 輕柔淋洗新體驗 今日 德國hansgrohe鋅盆水龍頭 輕柔淋洗新體驗 Mia Cucina銅鑼灣陳列室 演繹輕奢風潮流 2022/01/08 Mia Cucina銅鑼灣陳列室 演繹輕奢風潮流 Ceramica Cielo 臉盆新世代 2022/01/08 Ceramica Cielo 臉盆新世代 日本Shigeru 重「鋅」定義 2021/12/11 日本Shigeru 重「鋅」定義 Karim Rashid最新牆紙系列 如熒光藝術壁畫 2021/12/11 Karim Rashid最新牆紙系列 如熒光藝術壁畫 建材 消費資訊 節能減排 可持續發展 德國