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把茶泥土變成店子混泥牆 多倫多建築師出書 點評25家香港咖啡店

副刊版 2022/01/15

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在咖啡店打卡，相信你比筆者更專業，但從建築師或店主角度，又會是怎樣一回事呢？多倫多土生土長的華人建築師Jeffery決定來港發展，以其專業角度審視數量日益多過七仔的咖啡店，從中，他挑選25間

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欄名 : 本地遊

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