把茶泥土變成店子混泥牆 多倫多建築師出書 點評25家香港咖啡店 副刊版 2022/01/15 分享： 在咖啡店打卡，相信你比筆者更專業，但從建築師或店主角度，又會是怎樣一回事呢？多倫多土生土長的華人建築師Jeffery決定來港發展，以其專業角度審視數量日益多過七仔的咖啡店，從中，他挑選25間 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 將軍澳景林商場變單車駅 暢遊海旁單車徑 2022/01/14 將軍澳景林商場變單車駅 暢遊海旁單車徑 MOKO新世紀廣場「好賞迎新春」 聯乘插畫家林皮設計趣致利市封 2022/01/11 MOKO新世紀廣場「好賞迎新春」 聯乘插畫家林皮設計趣致利市封 輕鬆藝遊索罟灣 「南丫說：」呈現小島風情 2022/01/08 輕鬆藝遊索罟灣 「南丫說：」呈現小島風情 1月流水響 落羽杉轉紅 北區公園庭園映襯打卡位 2022/01/07 1月流水響 落羽杉轉紅 北區公園庭園映襯打卡位 ZA嘉年華登陸中環 免費入場打卡玩攤位遊戲贏獎品 2022/01/04 ZA嘉年華登陸中環 免費入場打卡玩攤位遊戲贏獎品 中國 香港 設計 展覽 加拿大 灣仔 咖啡 建築設計 港式 村屋