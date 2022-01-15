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《煮戰》Chef Ken鬼主意 罐頭五香肉丁做Eggs Benedict

副刊版 2022/01/15

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早餐除了香腸、雞蛋外，著名的還有Eggs Benedict。這看似高級的早餐菜式，原來也可以自家煮，還要被《煮戰》的勝出者Chef Ken，以罐頭五香肉丁代替一般用的煙肉。

這crossover版本，既

...

欄名 : 大廚教室

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