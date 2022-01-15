《煮戰》Chef Ken鬼主意 罐頭五香肉丁做Eggs Benedict 副刊版 2022/01/15 分享： 早餐除了香腸、雞蛋外，著名的還有Eggs Benedict。這看似高級的早餐菜式，原來也可以自家煮，還要被《煮戰》的勝出者Chef Ken，以罐頭五香肉丁代替一般用的煙肉。 這crossover版本，既 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大廚教室 最新專欄文章 更多 晚市禁堂食宅在家煮成常態 米芝蓮大廚教芥蘭炒臘味不敗貼士 2022/01/08 晚市禁堂食宅在家煮成常態 米芝蓮大廚教芥蘭炒臘味不敗貼士 私房菜廚師教煮粟米魚肚羮 用新鮮粟米刨粒更鮮甜 2021/10/02 私房菜廚師教煮粟米魚肚羮 用新鮮粟米刨粒更鮮甜 大廚教陳皮沙薑煎雞 鮮沙薑與粉同用更香口 2021/07/28 大廚教陳皮沙薑煎雞 鮮沙薑與粉同用更香口 大廚教煮翠塘豆腐 軟嫩白滑營養高老幼咸宜 2021/05/12 大廚教煮翠塘豆腐 軟嫩白滑營養高老幼咸宜 大廚教番茄煮豬扒 選厚身豬扒避免變韌 2021/04/21 大廚教番茄煮豬扒 選厚身豬扒避免變韌 煮戰 廚師 早餐 罐頭 法國 加拿大 菜式 蛋 紐約 檸檬