提高疫苗接種率 助經濟向前

香港的防疫政策，與世界上其他很多地方的完全不同：我們重視檢測追蹤，追求清零。

正因如此，我收到很多人士的投訴，當中有需要外派到海外工作的人士、有孩子在外地讀書的家長、又或有家人需要來港，他們都質疑要求來自過百個國家的來港人士進行21日隔離檢疫背後之理據，特別是那些已經接種了兩劑疫苗的人士，覺得措施對他們不公平。

他們認為，病毒是不可能無止境地遏制的，而香港亦應該如世界其他地方一樣，學會與病毒共存。

另一邊廂，就最近爆發的Omicron疫情，有醫生呼籲香港應進一步收緊社交距離措施，並取消或減少機組人員的豁免檢疫。不少市民也希望政府加強對入境旅客的檢疫措施，以阻止病毒流入社區。

收緊 VS 放寬 防疫措施交戰

以上情況就像是兩個完全不同的宇宙和現實的交替，一邊廂希望放寬防疫限制，另一邊廂則希望加強防疫措施。

全球不少地區或多或少已決定與病毒共存，以接種疫苗應對疫情。不少國家包括美國，若你病了或檢測結果為陽性，你需要在家自我隔離至康復，只有出現嚴重症狀或呼吸困難時，才會被安排到醫院治療；患者可自行選擇是否進行病毒檢測，亦沒有追蹤接觸者的程序。

反觀香港，一旦病毒檢測呈陽性，即使沒有出現症狀，也會被送到公營醫療系統，需要逗留至少10天，直至連續兩次檢測呈陰性，之後便在政府檢疫中心接受隔離14日。

在這當中，有賴航空公司和貨運商把香港與全球其他地方連接起來。本港是外向型經濟，倚重與世界各地的貿易，在2020年，香港是全球第六大商品貿易經濟體，而我們逾9成的糧食均為進口。

然而，由於強制機組人員檢測，以及嚴格的檢疫措施，許多國際航空公司已削減或暫停飛往香港的航班。因全球商業環境的挑戰，以及因應本港檢疫安排，美國聯邦快遞於去年11月關閉香港的機組人員基地；聯合航空在更早的時間關閉包括香港在內的空中服務員基地。

在香港的清零政策和繁重檢疫要求下，以香港作為基地的國泰航空成為大眾焦點。由於國泰大多為駐港機組人員，不能如其他航空公司般倚賴外地服務員，而是要抵港機組人員先進行檢疫隔離，才可進入本港社區，因此國泰的貨運和客運大受影響，現時只達疫情前約20%的貨運力，以及約2%的客運力。相對來說，不少其他國家沒有太多隔離檢疫措施和要求，國泰競爭對手的營運基本上已回復正常。

我當然理解不少本港市民因國泰航空的幾個人員違反檢疫要求而導致新一波的爆發，感到非常不滿，亦令我們防疫措施又要再次收緊、食肆晚上6時後亦禁堂食等。

的確，有個別人員的不守規則，令本港過去數月的零本地確診成績被打破，他們確有錯誤和要改善的地方，但在某程度上，國泰航空、其機師和機組人員也很不容易，身心都受隔離影響。

維持港地位 接種率須達9成

數以千計謹守崗位、遵守檢疫和隔離要求的國泰機師和機組人員，為香港保持與世界的聯繫，需要飛往高風險地區；與其他航空公司的人員不同，無論是在香港或是海外大多時候，國泰的人員也需要在隔離狀態中度過一個又一個的夜晚，隔離日子對他們似乎是無限輪迴；新近爆發的變異病毒株有更高的傳染性，我們更需要進一步收緊對機組人員的豁免。

放眼面前，香港該如何繼續保持亞洲國際都會的地位？我們整個社會都依賴貿易和健全的經濟，而其中一個可以讓我們繼續向前的方法，是把我們的疫苗接種率推高至9成。若不能把長者的接種率大幅提高，那麼我們在拉近與世界其他地方距離之同時，也可能令我們的醫療系統面臨崩潰。

▲ 新近爆發的變異病毒株有更高傳染性，我們更需要進一步收緊機組人員的豁免。（資料圖片）