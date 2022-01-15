第五波抗疫 全民谷針成關鍵

新冠變種病毒Omicron肆虐，香港迎來第五波疫情。政府連日來採取較積極及主動的抗疫策略，包括盡早找出並隔離密切接觸者，採取封區甚至地區性大規模檢測，以期盡快找出源頭不明個案。

由國泰空中服務員引發的感染群組已現第六代傳播，現時數條源頭不明的傳播鏈，包括屯門藥房所引發的個案，以及竹篙灣職員的確診，均顯示屯門區有隱性傳播鏈存在。當局近日於當區進行大規模檢測，希望能盡快找出源頭不明個案，但由於檢測量未能在短時間內增加，人手亦有限制，故要為當區居住或工作的數十萬市民檢測，在潛伏期內找出感染個案，並盡快隔離相關密切接觸者，並不容易；況且，雖然政府以較嚴厲的方法限制群聚，以及公共場所和食肆的開放時間，但一般商業活動卻不能一刀切封區禁足。

港全民檢測 存3大困難

以現時運作的檢測中心而言，如果不大幅提升檢測量，要進行全民檢測實在大有困難。其一，政府需要較長時間才能完成檢測，恐影響整體找出隱性傳播者的機會。Omicron病毒較以往變種的不同之處，在於其上呼吸道病徵較多、重症比例較少，傳播力大幅增加，而且潛伏期較短。由於病徵不明顯，患者可能傳染多人而不被察覺，而且往往要進行多次檢測才會出現陽性結果，因此如果全民檢測需時太長，將直接降低找出隱性傳播者的機會。

其二，除了要在極短時間為大部分人進行測試，全民檢測必須同時配合禁足令，以防止市民四處走動；如容許有限活動，則必須配合追蹤功能。

其三，全民檢測必須全港市民通力合作，但觀乎疫苗接種推行逾年，還有百多萬人堅決選擇不接種，政府如要硬推全民檢測，恐怕要以極嚴厲的強制檢測令，配合罰款甚至監禁等懲罰，才有望令全港市民進行檢測。

鑑於Omicron病毒傳染力大增，一旦出現走漏個案，其感染的輻射面將十分高，相信港府要出盡九牛二虎之力，才能有效抑制疫情，不至於造成海嘯式大爆發。根據早前中大及城大研究團隊利用數學模型評估本港疫情，如本港維持早前聖誕及元旦假期的社交接觸程度，第五波疫情將會有300萬人受感染、超過17萬人得重症；以現時生效的社交距離措施估算，則仍有25萬人感染、約1.5萬人得重症。

病毒或再變種 殺傷力反增

雖然Omicron病毒的死亡及重症率並不高，但不能排除病毒會再變種得更具殺傷力，最近在地中海地區發現的Delta及Omicron合併病毒便是一例。現時港府採取的抑制擴散策略當然有效，但更重要的應該是最短時間內提升整體疫苗接種率，以減低走漏個案引發疫情所產生的重症及死亡個案，以及防止因醫護人員感染而令醫療系統崩潰。

政府專家早前批准5至11歲兒童接種科興疫苗，當局應盡快為兒童和長者接種，以及加強宣傳患有重症及死亡個案的慘況，以收警嚇之效；政府亦應制定一旦疫情失守的應急方案，而當疫苗接種率達到9成，當局應考慮採取與病毒共存策略，與世界看齊。

（文章只代表個人立場）

▲ 港府現時的防疫策略，應該着重最短時間內提升整體疫苗接種率。（資料圖片）