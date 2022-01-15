美大選「欺詐論」 埋國會暴亂炸彈？ 國際版 2022/01/15 分享： 美國國會暴亂造成4人死亡及多人受傷，事件已發生一年。眾議院事後設立特別委員會調查國會暴亂，目前仍繼續傳召證人進行調查。司法部本周更宣布成立國內反恐部門，試圖減低出現同類事件的風險。 是次介紹的好書名為《 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 美國大選欺詐論埋炸彈 釀國會暴亂災難 2022/01/14 美國大選欺詐論埋炸彈 釀國會暴亂災難 堅持開發mRNA疫苗 藥廠疫境危轉機 2022/01/08 堅持開發mRNA疫苗 藥廠疫境危轉機 遏止疫情最大功臣 第一針新冠疫苗由來 2022/01/07 遏止疫情最大功臣 第一針新冠疫苗由來 防疫建議屢遭歪曲 英學者對政府失望 2021/12/25 防疫建議屢遭歪曲 英學者對政府失望 英抗疫政策長期混亂 專家親揭非一方之責 2021/12/24 英抗疫政策長期混亂 專家親揭非一方之責 美國 政治 拜登 選舉 記者 美國國會 密歇根 亞利桑那 佐治亞 威斯康星