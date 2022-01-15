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美大選「欺詐論」 埋國會暴亂炸彈？

國際版 2022/01/15

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美國國會暴亂造成4人死亡及多人受傷，事件已發生一年。眾議院事後設立特別委員會調查國會暴亂，目前仍繼續傳召證人進行調查。司法部本周更宣布成立國內反恐部門，試圖減低出現同類事件的風險。

是次介紹的好書名為《

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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