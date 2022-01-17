上水廣場Ojisan玩轉虎年（送20套）

上水廣場Ojisan「玩轉虎年」利市封，分別以老虎機及幸運輪設計，配合壓凸及閃爍燙金效果，更添加互動元素，讓大家親自轉出好運！每款設計包含招財貓及行運虎，由呆萌

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