冬奧和過年臨近，北京和周邊各種出行收緊，常年出差的業內朋友，都說去北京的出差現在可自己叫停了。農曆年前與北京拜拜，要新年後才去。

雖然體育比賽上的冬奧要低調處理，但各個牌子還是抓緊宣傳的機會。尤其是體育及時裝類，行內人說，今年體育熱門年，找運動員去宣傳及拍攝，將取代過往找明星而成主流。除了因為話題為王，也因為過往押重注在中國流量明星身上太易出事翻車了，而運動員則相對安全一點。

安全，是因為相對娛樂明星，運動員背景及圈子可沒那麼複雜。而基於訓練的傳統，運動員的自我管理或心理質素都較完善。

那當前中國最受追捧的運動員明星又有誰？先來與冬奧運動有關的，目前紅爆的，是中美混血的谷愛凌，考入史丹福但為運動延遲入學，十八歲的高䠷健康運動型美女，專項是自由式滑雪，而且真材實料，已是世界冠軍級別，今次冬奧肯定成為焦點。之前現場聽她發表心得，或跟工作人員拍攝配合，中文流利，表現確是萬人迷。好形象所及，已簽了多個國際牌子的代言或拍攝合作。牌子也樂意見到有這個帶點中國味的臉孔，來繼續發展中國市場。她忙到一天拍攝檔期內，竟要完成六個牌子的包括短視頻的拍攝。

中國市場對這種半唐番臉孔，現在是較開放的，更值得留意是，她在三年前入籍為中國公民，可代表中國比賽，再非美國籍，各牌子可更放心用她來宣傳了。

其他大牌子宣傳愛用的中國體育明星，還有衝浪的劉丹、郭淑娟，速度滑冰的張虹，藝術體操的張豆豆。留意到，都是女運動員。除因為合作的主要是時尚牌子，也因着近年的女性運動項目在可觀性及話題性上都在加強。