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車厘子是補血恩物？

副刊版 2022/01/17

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今日與減磅戰友Cindy會面，查看她的飲食日誌時，發現她吃了很多車厘子，好奇之下便問個究竟。

作為吃貨的Cindy頭頭是道地說：「最近車厘子當造，家人更買了很多來自澳洲塔斯曼尼亞的品種，大大粒又爽脆，嗯……車厘子不是低卡的食物嗎？」

「車厘子的確是低卡路里的水果，但是所有食物吃多了也會致肥呢！一顆車厘子約五卡，而且含豐富抗氧化營養素，包括花青素、槲皮素和多酚等，有助身體抵抗自由基的傷害，有保護細胞、抗衰老和抗癌等功效。但車厘子始終含果糖，建議每日限量進食二十四顆之內。」我說。

Cindy問：「我上網查看，得悉車厘子有補血作用，早前你建議我在經期前多吃高鐵質的食物，那應否多吃車厘子？」

「每顆車厘子有零點二四毫克鐵質，而女士每日鐵質建議攝取量為十五至十八毫克。由此可見，即使每天進食二十四顆車厘子，也不足以滿足每天建議的攝取量。而且車厘子中的鐵質，屬於非血紅鐵質，人體對非血紅鐵質吸收率只有約百分之三至八，所以車厘子並不是吸收鐵質的好來源呢！」我詳細解釋。

Cindy聽罷，吃吃笑道：「雖然知道車厘子都有果糖不應吃過量，而且當中的鐵質也不會被完全吸收，但我仍會繼續吃，因為真的太美味了！」

撰文 : 盧綺欣

欄名 : 營營樂樂

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