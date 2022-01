Google Trends是一個大數據項目,它根據人們在Google搜尋的關鍵字,去呈現各種領域的趨勢。我喜歡看Google Trends,因為很多資訊可了解一些人類心態、行為和狀況。

二〇二〇年度的Google搜尋關鍵字是「Why」(為甚麼),那時新冠病毒肆虐,顛覆了人類想像,尤其是發達國家的城市人,一直處於太平安穩狀態,以為從人類手上發明的高科技項目和產品足以應付任何問題。但一個新冠病毒令所有先進國家束手無策,可說是一記當頭棒喝,恐慌、焦慮、憂愁情緒統統襲來,全球人類面對極切身的情況:失業、確診、失去家人等,這記突如其來的衝擊,狂問「Why」正常不過。

過了最嚴峻的二〇二〇年,根據Google Trends報告,人們在剛過去的二〇二一年,問了很多「How to」的問題,例如:How to honor someone(如何紀念一個人)、How to be yourself(如何做回真我)、How to be hopeful(如何懷抱希望)、How to take care of your mental health(如何照顧好自己的心理健康)等,而二〇二一年度的Google搜尋關鍵字是:「How to heal?」(如何治癒),這反映人們開始回歸內在的安好,開始意識到這些年經歷的傷痕有治療的需要,亦反映出他們意識到不能靠別人,只能靠自己自救。

「How to heal?」我希望也是二〇二二年我們香港人會問的問題。這幾年,社會傷痕纍纍,在個人以至社會層面的後遺症都不少,深處的傷痕和裂痕的處理,從來不能只粉飾表面。How to heal?How to make a come back?(如何治癒?如何令香港回復活力?)這些問題需要我們每一個香港人、更需要坐在領航位置的團隊,在二〇二二年花多一點心思去思考。