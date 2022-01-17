Google Trends是一個大數據項目，它根據人們在Google搜尋的關鍵字，去呈現各種領域的趨勢。我喜歡看Google Trends，因為很多資訊可了解一些人類心態、行為和狀況。

二〇二〇年度的Google搜尋關鍵字是「Why」（為甚麼），那時新冠病毒肆虐，顛覆了人類想像，尤其是發達國家的城市人，一直處於太平安穩狀態，以為從人類手上發明的高科技項目和產品足以應付任何問題。但一個新冠病毒令所有先進國家束手無策，可說是一記當頭棒喝，恐慌、焦慮、憂愁情緒統統襲來，全球人類面對極切身的情況：失業、確診、失去家人等，這記突如其來的衝擊，狂問「Why」正常不過。

過了最嚴峻的二〇二〇年，根據Google Trends報告，人們在剛過去的二〇二一年，問了很多「How to」的問題，例如：How to honor someone（如何紀念一個人）、How to be yourself（如何做回真我）、How to be hopeful（如何懷抱希望）、How to take care of your mental health（如何照顧好自己的心理健康）等，而二〇二一年度的Google搜尋關鍵字是：「How to heal？」（如何治癒），這反映人們開始回歸內在的安好，開始意識到這些年經歷的傷痕有治療的需要，亦反映出他們意識到不能靠別人，只能靠自己自救。

「How to heal？」我希望也是二〇二二年我們香港人會問的問題。這幾年，社會傷痕纍纍，在個人以至社會層面的後遺症都不少，深處的傷痕和裂痕的處理，從來不能只粉飾表面。How to heal？How to make a come back？（如何治癒？如何令香港回復活力？）這些問題需要我們每一個香港人、更需要坐在領航位置的團隊，在二〇二二年花多一點心思去思考。