中環Pazta推出期間限定新春賀年菜式

虎年將至，位於中環的意大利餐廳Pazta特別推出賀年套餐（$480 / 4道菜），包括多款寓意吉祥、富貴與歡樂的意頭菜式，並添上意大利元素，為中國傳統習俗注入新意。

「蝦」與「哈」同音，象徵笑口常開，因

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