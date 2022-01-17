中環Pazta推出期間限定新春賀年菜式 副刊版 2022/01/17 分享： 虎年將至，位於中環的意大利餐廳Pazta特別推出賀年套餐（$480 / 4道菜），包括多款寓意吉祥、富貴與歡樂的意頭菜式，並添上意大利元素，為中國傳統習俗注入新意。 「蝦」與「哈」同音，象徵笑口常開，因 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 city'super推新春賀年禮品 今日 city'super推新春賀年禮品 商場送利市封 今日 商場送利市封 朗豪坊╳MUZIKTIGER「Chill嘆過新年」 韓國超人氣躺肥虎打卡迎新歲 2022/01/15 朗豪坊╳MUZIKTIGER「Chill嘆過新年」 韓國超人氣躺肥虎打卡迎新歲 KITKAT日本禮盒登場 時代廣場日式木系町屋限定店 2022/01/14 KITKAT日本禮盒登場 時代廣場日式木系町屋限定店 8渡海逸酒店延長假日自助午餐 網上預訂享8折優惠 2022/01/14 8渡海逸酒店延長假日自助午餐 網上預訂享8折優惠 超市 農曆新年 日本 餐廳 美食 中環 菜式 意大利 魚 養生