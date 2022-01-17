city'super推新春賀年禮品

city'super於即日至2月14日，在各門市及網上商店舉辦「新春賀年2022」，精選各款賀年禮盒、美點、果汁及賀年禮物籃，款式眾多，包括精選賀年鮮果，其中有日本蟠柑（$108），來自日本熊本縣的不

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