打造互聯互通 助機械人有效協作 行政人員版 2022/01/17 分享： 「畀現金，唔好簽卡。」餐廳埋單怪現象隨處可見，以防有人確診需被送往竹篙灣過年；一般市民如是，醫生也不遑多讓，事實上最不聽話的莫過於人類本身，反之機械人按指令工作，在抗疫期間擔當重要角色。 過去兩年，消毒 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 虛擬還是現實 元宇宙帶來選擇題 2022/01/14 虛擬還是現實 元宇宙帶來選擇題 擁抱科技創新 為未來做準備 2022/01/07 擁抱科技創新 為未來做準備 元宇宙音樂世界冒起 冀丁財兩旺 2022/01/03 元宇宙音樂世界冒起 冀丁財兩旺 三星5G摺機 本年度Gadget之選 2021/12/31 三星5G摺機 本年度Gadget之選 Disney+藉IP優勢 冀挑戰Netflix地位 2021/12/24 Disney+藉IP優勢 冀挑戰Netflix地位 科技行業 科技硬件 科技軟件 服務 雲端 物聯網 機械人 互聯互通