打造互聯互通 助機械人有效協作

「畀現金，唔好簽卡。」餐廳埋單怪現象隨處可見，以防有人確診需被送往竹篙灣過年；一般市民如是，醫生也不遑多讓，事實上最不聽話的莫過於人類本身，反之機械人按指令工作，在抗疫期間擔當重要角色。

過去兩年，消毒

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