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打造互聯互通 助機械人有效協作

行政人員版 2022/01/17

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「畀現金，唔好簽卡。」餐廳埋單怪現象隨處可見，以防有人確診需被送往竹篙灣過年；一般市民如是，醫生也不遑多讓，事實上最不聽話的莫過於人類本身，反之機械人按指令工作，在抗疫期間擔當重要角色。

過去兩年，消毒

...

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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