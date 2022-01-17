英連鎖食肆留人 員工時薪逾100元 行政人員版 2022/01/17 分享： 【本報訊】勞動力供應短缺問題持續，為了留住人才及招聘新人，英國連鎖食肆Pret A Manger再次上調店員薪金，時薪超過10英鎊（約107港元）。 隨着生意漸漸重疫情恢復過來，Pret A ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 勞動人口續短缺 自動化AI發展提速？ 2022/01/14 勞動人口續短缺 自動化AI發展提速？ 日本Yahoo實現 僱員「全國工作」 2022/01/13 日本Yahoo實現 僱員「全國工作」 「超個性化」工作模式 僱主僱員達雙贏 2022/01/12 「超個性化」工作模式 僱主僱員達雙贏 染疫有薪假減至1周 美憂低收入僱員健康 2022/01/11 染疫有薪假減至1周 美憂低收入僱員健康 庫克首獲股權獎勵 去年總薪酬增至7.7億 2022/01/10 庫克首獲股權獎勵 去年總薪酬增至7.7億 員工福利及權益 員工福利 薪酬待遇 疫情 英國 服務 產品 零售 品牌 英鎊