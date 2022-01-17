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英連鎖食肆留人 員工時薪逾100元

行政人員版 2022/01/17

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【本報訊】勞動力供應短缺問題持續，為了留住人才及招聘新人，英國連鎖食肆Pret A Manger再次上調店員薪金，時薪超過10英鎊（約107港元）。

隨着生意漸漸重疫情恢復過來，Pret A

...

欄名 : Good Job Insight

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