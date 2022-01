約翰遜大限臨近 葡萄酒樽有學問

上星期文章,談到英國首相約翰遜承認出席在唐寧街10號首相府超出防疫規定人數的飲酒party,現在相位危危乎,國際社會尤其英國人都密切期待英國高級公務員休·格雷就派對事件的調查報告,約翰遜是否大限臨近?與此同時,更多不利他的報道出現,其中有消息指首相府員工曾攜帶旅行喼去附近買酒云云,不知一個喼可裝多少支酒?

葡萄酒標準瓶 一般750毫升

為方便生產、運輸和飲用,市面上最常見葡萄酒樽一般都是750毫升的標準瓶(Standard)。之所以選擇750 ml作為標準瓶是有故事的,據說17、18世紀,海上貿易發展迅速,當時波爾多的酒被裝入橡木桶運到各地。當時裝在統一50加侖(英制1加侖等於4.5公升)橡木桶運到英國,50加侖相當於225公升,需要找某種正好能平均分裝50加侖的酒瓶。人們發現700-800毫升的酒瓶便於攜帶亦容易生產,750毫升一瓶,可以將50加侖酒平均分成300瓶。

為滿足消費者個別需求,酒瓶還有其他尺寸,亦各有專屬稱呼。 Piccolo/Split(短笛瓶)容量187.5毫升,相當於標準瓶1/4,Piccolo在意大利文是小的意思,這種樽多用於香檳及其他起泡酒,飛機上及酒店房間常見。Half/Demi,375毫升,顧名思義,為標準樽的一半。Jennie容量500毫升,不大常見,多用於甜酒。之後就是最常見,750毫升的標準裝,一般可倒滿6杯紅酒或白酒。比它載多一倍酒,即1.5公升樽的叫Magnum,拉丁文意思是大。Double-Magnum,顧名思義就是3公升,等於4支標準葡萄酒。

Rehoboam,源自聖經中猶大王國國王的名字,這種4.5公升裝的瓶常見於香檳。Jeroboam,5公升裝,名字同樣源於聖經,以色列和猶大聯合王國分裂後,Jeroboam一世成為北方王國第一位國王。Methuselah/Imperial,叫瑪土撒拉瓶或帝王瓶,6公升,等於8支標準裝葡萄酒,Methuselah乃聖經中相傳的長壽人物。還有更大的酒瓶,裝9公升即12個標準瓶的叫Salmanazar,聖經中Assyrian國王的名字。

12公升,16個標準瓶的巨樽裝叫Balthazar,就是耶穌出生時去朝拜的東方三智者之一。15公升的也有,等於20支標準樽,即大約可斟120杯紅酒,叫做Nebuchadnezzar,取名自巴比倫(Babylon)統治時間最長的國王,尼布甲尼撒二世(Nebuchadnezzar II)。一瓶載18公升、20公升、27公升,以至30公升等葡萄酒的酒樽都有,就不數下去了。

酒瓶名字大多來自聖經或古代人物,Nebuchadnezzar樽的那位尼布甲尼撒國王,相傳留下了一樣東西,其概念至今影響着世人,就是空中花園。巴比倫空中花園(Hanging Garden of Babylon),又稱懸苑,被喻為古代世界7大奇迹(Seven Wonders of the World)之一。傳說是公元前6世紀新巴比倫王國的尼布甲尼撒二世,為其患思鄉病的王妃安美依迪絲(Amyitis)修建。據說空中花園採用立體造園手法,將花園放在四層平台之上,是層層疊疊的階梯型花園,有灌溉系統。園中種植各種花草樹木,遠看猶如懸吊半空中,由此得名空中花園,而不是真的在空中。

也有講法指花園實際上並不位於巴比倫,即今天伊拉克的巴格達以南,而是數百公里之外的另一地方,建造者是另一國王,而不是尼布甲尼撒二世云云。古巴比倫文明,乃人類有史以來最早文明之一,可惜空中花園和很多東西,早已淹沒在滾滾黃沙,要了解只能透過後世一些記載和考古發掘,傳說中的空中花園,真實面目依舊隱身於歷史迷霧中。

喝了酒有時也像置身迷霧,醉醺醺眼前東西看不清,愈大瓶可能愈飲得多。和普通瓶裝葡萄酒相比,大瓶裝有甚麼優勢?是所謂陳年效果更好,即減慢葡萄酒的陳年過程。通常來說,酒瓶愈大,葡萄酒更可以保持新鮮度。以同一款酒為例,大瓶和小瓶的瓶頸大小都一樣,意味大瓶中酒的氧化速度更慢,延長陳年時間,保留更多果香。

此外,大瓶子的瓶壁比標準瓶厚,可以減少光照、熱力以及溫度變化對葡萄酒造成的損害。然而大瓶各項成本更高,包括瓶的生產、酒標設計、酒瓶包裝與運送等,所以售價更貴。酒莊通常也只生產少量大瓶裝葡萄酒,因而在市場上少見,也就具備投資價值。

有人覺得,大瓶的酒適合聚會等場合,大瓶本身造型美觀就是亮點,又夠grandeur(堂皇),令人wow wow聲,充滿熱鬧氣氛,而且一瓶酒夠很多人同時享用,煞是方便。不知道唐寧街10號員工為派對準備佳釀時,有沒有買Nebuchadnezzar?唐寧街10號的花園,規模和巴比倫空中花園應該無得比,空中花園如今成為人類一種對美好的幻想憧憬,一直流傳後世。唐寧街10號花園派對事件,會否結果以首相下台寫進歷史?空中花園的猜想依然眾說紛紜,唐寧街10號派對報告則最早本周出爐,雖說只會羅列事實,不會追究約翰遜,但若他開party事實確鑿,都很難待下去。

古時人們喜歡花園,就像我們今天豪宅有空中花園,希臘文一字paradeisos是解花園、快樂之地,置身其中是多麼的happy快樂,後來paradeisos進入英文,蛻變為paradise,樂園、也有天堂的意思。所謂一念天堂,一念地獄,從政者很多時面對的抉擇皆是如此,我們凡人也需要警惕。