約翰遜大限臨近 葡萄酒樽有學問

上星期文章，談到英國首相約翰遜承認出席在唐寧街10號首相府超出防疫規定人數的飲酒party，現在相位危危乎，國際社會尤其英國人都密切期待英國高級公務員休·格雷就派對事件的調查報告，約翰遜是否大限臨近？與此同時，更多不利他的報道出現，其中有消息指首相府員工曾攜帶旅行喼去附近買酒云云，不知一個喼可裝多少支酒？

葡萄酒標準瓶 一般750毫升

為方便生產、運輸和飲用，市面上最常見葡萄酒樽一般都是750毫升的標準瓶（Standard）。之所以選擇750 ml作為標準瓶是有故事的，據說17、18世紀，海上貿易發展迅速，當時波爾多的酒被裝入橡木桶運到各地。當時裝在統一50加侖（英制1加侖等於4.5公升）橡木桶運到英國，50加侖相當於225公升，需要找某種正好能平均分裝50加侖的酒瓶。人們發現700-800毫升的酒瓶便於攜帶亦容易生產，750毫升一瓶，可以將50加侖酒平均分成300瓶。

為滿足消費者個別需求，酒瓶還有其他尺寸，亦各有專屬稱呼。 Piccolo/Split（短笛瓶）容量187.5毫升，相當於標準瓶1/4，Piccolo在意大利文是小的意思，這種樽多用於香檳及其他起泡酒，飛機上及酒店房間常見。Half/Demi，375毫升，顧名思義，為標準樽的一半。Jennie容量500毫升，不大常見，多用於甜酒。之後就是最常見，750毫升的標準裝，一般可倒滿6杯紅酒或白酒。比它載多一倍酒，即1.5公升樽的叫Magnum，拉丁文意思是大。Double-Magnum，顧名思義就是3公升，等於4支標準葡萄酒。

Rehoboam，源自聖經中猶大王國國王的名字，這種4.5公升裝的瓶常見於香檳。Jeroboam，5公升裝，名字同樣源於聖經，以色列和猶大聯合王國分裂後，Jeroboam一世成為北方王國第一位國王。Methuselah/Imperial，叫瑪土撒拉瓶或帝王瓶，6公升，等於8支標準裝葡萄酒，Methuselah乃聖經中相傳的長壽人物。還有更大的酒瓶，裝9公升即12個標準瓶的叫Salmanazar，聖經中Assyrian國王的名字。

12公升，16個標準瓶的巨樽裝叫Balthazar，就是耶穌出生時去朝拜的東方三智者之一。15公升的也有，等於20支標準樽，即大約可斟120杯紅酒，叫做Nebuchadnezzar，取名自巴比倫（Babylon）統治時間最長的國王，尼布甲尼撒二世（Nebuchadnezzar II）。一瓶載18公升、20公升、27公升，以至30公升等葡萄酒的酒樽都有，就不數下去了。

酒瓶名字大多來自聖經或古代人物，Nebuchadnezzar樽的那位尼布甲尼撒國王，相傳留下了一樣東西，其概念至今影響着世人，就是空中花園。巴比倫空中花園（Hanging Garden of Babylon），又稱懸苑，被喻為古代世界7大奇迹（Seven Wonders of the World）之一。傳說是公元前6世紀新巴比倫王國的尼布甲尼撒二世，為其患思鄉病的王妃安美依迪絲（Amyitis）修建。據說空中花園採用立體造園手法，將花園放在四層平台之上，是層層疊疊的階梯型花園，有灌溉系統。園中種植各種花草樹木，遠看猶如懸吊半空中，由此得名空中花園，而不是真的在空中。

也有講法指花園實際上並不位於巴比倫，即今天伊拉克的巴格達以南，而是數百公里之外的另一地方，建造者是另一國王，而不是尼布甲尼撒二世云云。古巴比倫文明，乃人類有史以來最早文明之一，可惜空中花園和很多東西，早已淹沒在滾滾黃沙，要了解只能透過後世一些記載和考古發掘，傳說中的空中花園，真實面目依舊隱身於歷史迷霧中。

喝了酒有時也像置身迷霧，醉醺醺眼前東西看不清，愈大瓶可能愈飲得多。和普通瓶裝葡萄酒相比，大瓶裝有甚麼優勢？是所謂陳年效果更好，即減慢葡萄酒的陳年過程。通常來說，酒瓶愈大，葡萄酒更可以保持新鮮度。以同一款酒為例，大瓶和小瓶的瓶頸大小都一樣，意味大瓶中酒的氧化速度更慢，延長陳年時間，保留更多果香。

此外，大瓶子的瓶壁比標準瓶厚，可以減少光照、熱力以及溫度變化對葡萄酒造成的損害。然而大瓶各項成本更高，包括瓶的生產、酒標設計、酒瓶包裝與運送等，所以售價更貴。酒莊通常也只生產少量大瓶裝葡萄酒，因而在市場上少見，也就具備投資價值。

有人覺得，大瓶的酒適合聚會等場合，大瓶本身造型美觀就是亮點，又夠grandeur（堂皇），令人wow wow聲，充滿熱鬧氣氛，而且一瓶酒夠很多人同時享用，煞是方便。不知道唐寧街10號員工為派對準備佳釀時，有沒有買Nebuchadnezzar？唐寧街10號的花園，規模和巴比倫空中花園應該無得比，空中花園如今成為人類一種對美好的幻想憧憬，一直流傳後世。唐寧街10號花園派對事件，會否結果以首相下台寫進歷史？空中花園的猜想依然眾說紛紜，唐寧街10號派對報告則最早本周出爐，雖說只會羅列事實，不會追究約翰遜，但若他開party事實確鑿，都很難待下去。

古時人們喜歡花園，就像我們今天豪宅有空中花園，希臘文一字paradeisos是解花園、快樂之地，置身其中是多麼的happy快樂，後來paradeisos進入英文，蛻變為paradise，樂園、也有天堂的意思。所謂一念天堂，一念地獄，從政者很多時面對的抉擇皆是如此，我們凡人也需要警惕。