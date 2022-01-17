構互聯網思維 助提升收入抗通脹

進入2022年，感受最深的是物價飛漲，火炭某診所醫生看個感冒發燒的診金從疫情前的300港幣，去年漲到350港幣，今年又漲到400港幣。圓方某個餐廳，近兩個月改菜單，一籠四個鮮肉小籠包已索價近80港幣，還不算服務費。香港科學園的月租停車費，從今年1月起一次過狂加50%，也不知是何道理。想來，對普通工薪及中產階級，尤其是年輕人來說，這一波加價潮帶來的壓力感受應該會很明顯。

改善知識結構 增就業競爭力

要想應對通脹，惟有提升收入水平。然而十多年來，香港年輕人，尤其是基層就業年輕人的收入水平，從統計數字來看確實很不理想，兌換成人民幣，可以說不升反降，與內地十多年來薪酬水平的快速提升，更是形成鮮明對比。究其原因，除了政治經濟因素，恐怕知識結構和技能模式下的就業競爭力是一個更需要深入研究和改善的要素。

在公司招聘面試的過程中，我們發現香港大學畢業的年輕人普遍缺乏數字化技能和經驗，更是難以構建互聯網思維下的工作模式。我們是做SaaS系統服務的，但在面試過程中，除了IT相關專業的之外，幾乎沒有人知道SaaS是甚麼。如果要求應聘者就自己求職的工作崗位進行工作流程分析並畫出邏輯流程圖，分析方案的質量也很不如人意，更不要說使用專業的分析軟件了。

具體到了一些崗位來說，如果你應聘項目統籌或項目經理的職位，應該具備使用項目管理系統及App的經驗，具有對項目的結構、任務、條目、分工、狀態、進度等建立協同、準確、即時管理的能力。然而，很多面試者，甚至有幾年、十幾年工作經驗的人，都只是項目經驗而已，有的沒得說一通，項目管理系統？App？統統沒見過，自然就缺乏項目管理的專業、效率和質量，個人價值也就高不到哪裏去了。

如果你應聘宣傳推廣類型的崗位，在社交自媒體的時代，要具備創意文案、平面設計、視頻製作一腳踢且數字化發布的能力。在求職的時候，只需要很酷地給面試官展示幾個二維碼，說一句：請您掃一掃看一看我做過的case。剩下的就是就等簽offer了。而不是打印出幾張如初學者般文字貧乏、圖案粗糙、完全無法在手機上瀏覽的所謂作品。那是上個世紀找工作的方法，但現在香港的年輕人還在這樣找工作。

如果你尋求客戶銷售、客戶關係管理方面的工作，標準更簡單，你需要具備CRM系統的經驗，如何選擇並配置系統，如何導入及管理數據，如何構建及時準確的多渠道溝通，建立系統化、流程化、數據化的運營體系，達致精準高效的客戶銷售及管理目標。然而具備這種經驗能力的求職者，是不容易遇到。

拒絕經驗主義 面對科技時代

香港人有強烈的憑經驗主義做事的習慣。你用手機給香港出租車司機下單，明明寫了地址，可以用系統導航來接客人，但對方非要打個電話問你，並且你反复說清楚地址，司機還是憑經驗主義地去了錯誤的地方。叫車軟件提供的導航呢？不習慣去用，不願意去用罷了。

這種經驗主義模式，在教育和工作中，自上而下地影響到香港年輕人，他們似乎還沒有準備好面對對科技時代對工作方法及模式的要求，工作效率和質量難以達到新的高度，薪酬水平也就只能是停在勞動力價值的範疇內。面對通脹，如果大家不能改變思維方式，恐怕就只能再勒緊一點褲腰帶了！

▲ 對普通工人及中產階級，尤其是年輕人來說，加價潮帶來的壓力應該很明顯。（資料圖片）