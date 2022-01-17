2022勢成俄美對峙年 中國可否減壓？

俄羅斯這頭「北極熊」有多深不可測？英國男歌手James Blunt有第一身感受。

1999年，北約轟炸南斯拉夫協助科索沃分離，戰局初定後，英軍部隊進駐科索沃首府普里什蒂納（Pristina），任務原是佔領機場鞏固補給綫，豈料到達後發現，俄軍不知從何而來，竟已控制機場！

會談食白果 烏克蘭成交鋒前綫

原來俄方不滿北約將之排除出科索沃維和體系，命令原本駐紮波斯尼亞維和部隊秘密開入科索沃，趕在北約之前拿下機場。英俄兩軍擎槍對峙之際，北約歐洲盟軍最高司令、美軍上將Wesley Clark一度不顧擦槍走火、觸發第三次世界大戰風險，下令派直升機強行降落機場，所幸英軍方面拒絕執行。

James Blunt就是當年英軍最先到場的偵察團前綫指揮官。他憶述，就算英軍高層不抗命，自己也會抗命，哪怕可能被押上軍事法庭。

事件最後談判解決，俄方得償所願，在科索沃駐紮一支獨立於北約的維和部隊，維持了在區內的影響力。

20多年過去，俄羅斯與北約緊張有增無減。北約直逼俄羅斯邊境，而「百年未有之大變局」似乎不只是今天中國對國際形勢的判斷，普京也在嘗試把握這時機扭轉型勢。「新冷戰」其實並不適合形容中美相互依存的關係，但用來描述俄美正恰如其分。

上周俄羅斯與美國、北約及歐安組織幾場會談，一如所料食白果，基本上只是各自重申威脅。俄方堅稱自己退無可退，北約必須滿足訴求，包括永遠不收烏克蘭做會員，否則俄方會採取「技術性軍事措施」。美方則表明俄方無權指揮北約，而一旦俄方侵烏，必定遭受前所未見猛烈制裁。

俄美這樣的主張顯然就是火星撞地球，有你無我水溝油；惟雙方早前與中法英申明核戰爭打不贏也打不得，為了管控危機，又只能無奈地不設期限繼續談。美方暗示可以與俄探討恢復中導條約，並一同限制軍演規模；這都需要時間且無法滿足莫斯科。俄方強調不要空頭支票，要美國速速交貨，但也拋出較長期的「願景」：北約6月馬德里峰會作出法律保證不再東擴。

會談結果意味，俄羅斯短期內不會進一步對烏克蘭動手，但邊境囤兵也不會撤除；美國願意就非核心問題設立一些防護欄，但不會讓北約後撤。換句話說，俄美如冷戰一樣進入長期迎面對峙模式，前綫由德國換成烏克蘭，這勢會成為2022年國際政治一大軸綫和風險。

烏克蘭問題去年重新炒熱至今，性質已遠超烏克蘭本身。俄羅斯聲稱美國和北約在烏部署武器，因此向烏邊境增兵，繼而迫使美國談判，並提出北約不得再擴張、撤除在1997年（北約當年與俄簽署夥伴關係文件）以後加入國家駐軍等要求，實質旨在扭轉北約在蘇聯解體後不斷向東推進，俄羅斯長期處於守勢的戰略格局，並要美國承認前蘇聯地區是俄羅斯勢力範圍。

看準「百年變局」 俄系統性反撲

俄美90年代在連串誤解與誤判下，粉碎了冷戰後初期難得的互信。美國其後致力把東歐與前蘇聯國家一一「策反」；俄羅斯感到不受尊重和生存空間受到剝奪，則拿了格魯吉亞及烏克蘭「祭旗」。

普京今天不再就逐一國家與北約糾纏，而一次過系統性地反撲，想必也是看準了「百年變局」，也就是東升西降、西式制度和管治日益失效、美國聚焦遏制中國、英國脫歐、德國新政府位子未坐暖等一系列因素，認為機會可遇不可求，趁機嘗試套現。

只是普京肯定也清楚，北約作為世界最大軍事同盟，是美國稱霸的「拳頭」；美國絕無可能答應北約實質上撤回冷戰界綫，讓自已經營數十年的後冷戰盟友體系瓦解，拋棄「世界領袖」桂冠。

那麼普京到底想甚麼？「技術性軍事措施」會是甚麼？這正是最耐人尋味，令人紛紛猜測，並使西方焦慮的問題。

普京大國思維 惟經濟弱成硬傷

普京是當代一流國際政治玩家。俄羅斯國力雖較蘇聯鼎盛期大幅下滑，普京勝在終始保持大國思維，把原本的一手爛牌打得出色。

從奇襲普里什蒂納機場（葉利欽任內；普京時任俄聯邦安全會議書記）、將格魯吉亞一劏三使北約不敢碰、奇奪克里米亞保住黑海、出兵敘利亞確立地中海和中東橋頭堡、在戰機遭土耳其擊落後反把土方「招安」定下敘混戰大局，到今年閃電協助哈薩克剿平叛亂，普京向來要麼不出手，要麼即以外界意想不到的方式的主導局勢。反觀西方只懂口頭表達不滿，和推出無關痛癢的制裁。

普京今次的下一步棋相信不是外界所能簡單預見。他把美國核心利益扯入鬥法，既是反擊美國踐踏俄核心利益，但同時也令雙方都無下台階，結局難料。美國雖然不會為烏克蘭流血，但俄羅斯硬傷在於經濟羸弱，一旦西方團結起來認真制裁，俄命脈恐斷。不過，歐洲在疫下寒冬尤其依賴俄天然氣，亦不尋求像美國般弄死俄羅斯稱霸，都可能分裂西方。

美稱與華共存 打壓換湯不換藥

至於美俄對峙能否為中國減壓，恐怕不會。

美國希望維持單極霸權，縱是十個砂煲九個蓋，害得自己疲於奔命，也積習難改，否則北約也不會無謂地步步進逼俄羅斯。美俄對峙或令中美博弈格局對華相對有利，但美國打壓不會因此放鬆。

美國戰略界雖有不少聲音注意到，以一敵二，同時遏制中俄是愚蠢做法，只會令兩大對手加緊合作對付自己；但美國的問題在於早已失去，昔日三角外交團結一切可團結力量、最大程度削弱最大對手所需的政治決斷能量。特朗普曾嘗試與俄改善關係，但過不了國內關卡；拜登高舉意識形態大旗，更不容許他與俄修好。同理，特朗普任內極力妖魔化中國，拜登也無法迴避這種「政治正確」，只能換湯不換藥，延續對華關稅、科技戰、「印太戰略」等政策。

正如美國並不尊重俄羅斯作為一個古老、自豪大國的應有生存空間，拜登政府講的與中國「共存」，其實只是願意與一個貧窮落後的中國共存。美國在亞洲以日本、澳洲等打前鋒的陣勢早已擺好，不會因為東歐的事情改變。美國利用烏克蘭遏制俄羅斯，卻表明不會保護烏克蘭的教訓，亞洲國家和地區學會了嗎？

▲ 俄羅斯總統普京（圖）勝在終始保持大國思維，把原本的一手爛牌打得出色。而美國拜登政府希望維持單極霸權，縱是害得自己疲於奔命，也積習難改。（路透社資料圖片）

▲ 俄羅斯總統普京勝在終始保持大國思維，把原本的一手爛牌打得出色。而美國拜登（圖）政府希望維持單極霸權，縱是害得自己疲於奔命，也積習難改。（路透社資料圖片）