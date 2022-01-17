  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 02:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內存+數據計算 三星拓低功耗AI芯片

行政人員版 2022/01/17

分享：

如能將內存（Memory）與數據計算（Data computing）兩項技術合二為一，就有望為人工智能發展帶來飛躍進步。

三星（Samsung）近日宣布，成功研發出世上首款MRAM（

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

專注Xbox Series X/S 微軟停產Xbox One系列
今日
專注Xbox Series X/S 微軟停產Xbox One系列
50玩家帳號遭攻擊 FIFA遊戲商稱補救
2022/01/14
50玩家帳號遭攻擊 FIFA遊戲商稱補救
部署超級電腦爭奪戰 Alphabet擬分拆量子部門
2022/01/14
部署超級電腦爭奪戰 Alphabet擬分拆量子部門
Microsoft 365工具 2月更新通知可靜音
2022/01/13
Microsoft 365工具 2月更新通知可靜音
Android版Gmail App 下載量破100億次
2022/01/13
Android版Gmail App 下載量破100億次
商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 IT技術 人工智能 Samsung 處理器

上一篇文章

iOS 15更新比例見新低

下一篇文章

專注Xbox Series X/S 微軟停產Xbox One系列
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？