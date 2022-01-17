專注Xbox Series X/S 微軟停產Xbox One系列 行政人員版 2022/01/17 分享： 微軟早於2020年11月推出Xbox Series X和Series S之前，已停產Xbox One X與數碼版Xbox One S，同年結束標準版Xbox One S生產。據The Verge報道， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 內存+數據計算 三星拓低功耗AI芯片 今日 內存+數據計算 三星拓低功耗AI芯片 50玩家帳號遭攻擊 FIFA遊戲商稱補救 2022/01/14 50玩家帳號遭攻擊 FIFA遊戲商稱補救 部署超級電腦爭奪戰 Alphabet擬分拆量子部門 2022/01/14 部署超級電腦爭奪戰 Alphabet擬分拆量子部門 Microsoft 365工具 2月更新通知可靜音 2022/01/13 Microsoft 365工具 2月更新通知可靜音 Android版Gmail App 下載量破100億次 2022/01/13 Android版Gmail App 下載量破100億次 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 遊戲 電玩手遊 銷售 零售 XBOX Microsoft