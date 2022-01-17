洪門宴入營檢疫 本周可離竹篙灣？ 政治版 2022/01/17 分享： 竹篙灣檢疫中心又有新安排。衞生防護中心公布，今日起只要檢疫滿14天，又取得陰性檢測，就可有序離營，這意味因「洪門宴」而被送往竹篙灣的人士，最快本周可離營。 其實當局早在上周都有放寬檢疫期安排，但只適用於 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 立會14新丁組隊 爭入委會添勝算 2022/01/15 立會14新丁組隊 爭入委會添勝算 勞工界搶閘 向特首候選人「開價」 2022/01/14 勞工界搶閘 向特首候選人「開價」 田北辰穿休閒鞋 惹違規風波 2022/01/13 田北辰穿休閒鞋 惹違規風波 楊立門爆料 揭與林鄭昔日恩怨 2022/01/12 楊立門爆料 揭與林鄭昔日恩怨 立會6新丁「中籤」 直接提問高官 2022/01/11 立會6新丁「中籤」 直接提問高官 政治 疫情 立法會 衞生防護中心 社交平台 基本法 閱讀 財政預算案 民政事務局 徐英偉