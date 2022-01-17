洪門宴入營檢疫 本周可離竹篙灣？

竹篙灣檢疫中心又有新安排。衞生防護中心公布，今日起只要檢疫滿14天，又取得陰性檢測，就可有序離營，這意味因「洪門宴」而被送往竹篙灣的人士，最快本周可離營。

其實當局早在上周都有放寬檢疫期安排，但只適用於

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