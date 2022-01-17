3米高金魚游到PopWalk天晉滙 「藝．日本」迎新歲

香港人鍾意去旅行，黛安打聽到，位於將軍澳嘅天晉滙喺今個農曆新年打造咗「PopWalk X WHOSMiNG旨在一喜」日式主題裝置，即日起至2月27日，大家可以去暢遊場內4個「藝．日本」景點，重溫下遊日嘅好時光。

例如海天晉滙入口嘅巨型心形拱門，最啱情侶去影下甜蜜合照，捉緊浪漫嘅一刻。

而商場戶外長廊亦有3米高嘅新春造型金魚，附近圍欄亦掛有寫滿新春祝福語嘅WHOSMiNG設計特色繪馬，同埋有30條小金魚排成一綫，晚上小金魚更會點亮四周，寓意大家年年有「魚」。

黛安就打算去仿日本神社設計嘅「旨在一喜花手水許願池」，為家人祈福許願；另外，商場仲喺1期戶外露天長廊設置咗超過10米長嘅金魚燈海，每條金魚都好活潑可愛，充滿可愛嘅日式風情，記得約埋親朋好友去打卡喇。

此外，WHOSMiNG仲為商場設計咗一系列賀年禮品，除咗靚靚利市封外，仲有萌虎地氈及年年有魚保溫瓶，只要喺PopWalk天晉滙以電子貨幣即日消費滿指定金額，或The Point會員憑指定積分即可換領，換領期至本月底，詳情可參閱場內宣傳刊物。

本文轉載自《晴報》

▲ 各式日式主題裝置，方便大家打卡。

▲ 「WHOSMiNG 旨在一喜」利市封