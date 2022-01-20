光大新鴻基正式易名為「光大證券國際」   瞄準粵港澳大灣區財富管理市場

光大新鴻基有限公司於2022年1月10日，正式改名為「中國光大證券國際有限公司」，並啟用「光大證券國際」全新企業品牌及品牌標誌，繼續為客戶提供環球金融服務。光大證券國際作為光大證券股份有限公司（「光大證券」，上交所：601788，港交所：6178）全資子公司及唯一的海外業務平台，今後的重點發展策略將定位於粵港澳大灣區首屈一指的財富管理品牌。



具備強勁資本實力



光大證券國際背靠光大集團和光大證券為強大後盾。光大集團從香港起步，在內地奮鬥，是具有綜合金融、產融結合、陸港兩地特色優勢的國有大型綜合金融控股集團。在2015至2021年間，光大集團連續七年蟬聯《財富》（Fortune）世界500強企業殊榮，為光大證券以至光大證券國際奠下雄厚的資本基礎。光大證券國際的母公司光大證券更是中國證監會批准的首批三家創新試點證券公司之一，擁有證券領域全牌照，是大型中央金融系券商。



深耕香江半世紀



隨著高淨值投資者的理財需求日殷，作為香港本土領先零售券商的光大證券國際近年致力豐富財富管理產品及提升人員專業水平，以推動傳統零售經紀業務全面升級。於2018年推出的「資富理財」財富管理服務，透過精細的客戶分層管理、專屬服務模式及覆蓋全面的產品平台，提供更專業精準的理財服務，並憑著專業的財富管理能力，連續四年入選《南華早報》「Private Banking Directory」私人銀行名錄。為緊握全球財富管理業務的重大發展機遇，光大證券國際更進一步加強財富管理業務與金融科技（FinTech）的融合，全面提升網上開戶系統、多元理財APP，以更切合客戶的使用習慣及體驗。

▲ 有見高淨值投資者的理財需求與日俱增，光大證券國際近年不斷在服務上推陳出新，積極豐富財富管理產品及提升客戶經理的專業水平，以滿足高淨值投資者對財富管理服務的需求。

▲ 光大證券國際通過啟用財富管理業務品牌「光大財富」及各附屬品牌，突顯產品覆蓋全面多元及客戶分層管理精細的獨特定位，打造粵港澳大灣區領先的財富管理品牌。

此外，自2020年獲得澳門金管局批准後，光大證券國際逐步提高澳門分行財富管理產品數量，目前擁有14家基金公司的近1,000隻不同類型的基金產品，全面瞄準粵港澳大灣區財富管理市場。



於上世紀70年代由單一業務證券商開始發展，時至今日光大證券國際已成為一站式全方位金融機構，產品配套全面，為客戶提供優質環球金融服務。光大證券國際集團（註1）以全牌照業務及不同品牌（註2）模式經營，為中國香港、澳門、內地及英國的個人、企業及機構客戶提供金融服務，當中包括財富管理、企業融資及資本市場、機構業務、資產管理，以及投資管理五大業務範疇。光大證券國際深明公司運營穩健，方可為客戶帶來投資信心，因此一直非常注重風險管理，堅持以穩健方式管理及增值客戶資產，並獲穆迪（Moody's）發出Baa3長期發行人評級以及 Prime-3 短期發行人評級。

▲ 光大證券國際未來將繼續聚焦五大業務範疇：財富管理、企業融資及資本市場、機構業務、資產管理及投資管理。

加強資源及業務協同效應



易名後，將更清晰反映「光大證券國際」為滬港兩地上市的光大證券的海外業務平台。光大證券國際將保留香港及國際化的特色，以財富管理業務為基礎，透過本身的強大分銷網絡，全力推動企業及機構業務發展。光大證券國際相信，憑藉對境內外兩個市場皆熟悉的天然優勢，有助於在陸港兩地間更有效分享資源，推動客戶資源整合，促進跨境業務的協同效應。



致力回饋社會



光大證券國際以人為本，重視環境保育、社區發展、健康福祉，致力攜手締造理想的生活及工作環境，其回饋社會的努力和決心得到香港社會服務聯會肯定，獲頒「15年Plus商界展關懷」殊榮。

▲ 光大證券國際重視環境保育及社區發展，推動員工身體力行參與保育及公益活動以回饋社會。

「光大證券國際」及相關品牌易名和營運公司詳情，請瀏覽：https://bit.ly/3IcdWAq

註1：光大證券國際集團包括中國光大證券國際有限公司及光大證券國際（香港）有限公司，及各旗下的子公司、聯營公司和關聯公司。

註2：光大證券國際集團旗下品牌及服務包括「光大證券國際」、業務品牌「光大財富」、服務名稱光大證券國際「尊尚資本管理」、光大證券國際「數金通」及光大證券國際「外匯通」。

（特約）