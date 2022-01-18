洞悉人才對企業發展至關重要　多元化管理助擴大「人脈」

一間成功的企業就好像人生的縮影，必須擁有獨特的個性、想法和目標，而且在「成長」的過程同樣會遇到很多人、事和挑戰，懂得靈活地處理各種問題，才能突圍而出。利潔時（Reckitt）便是當中的佼佼者，它不但建立獨有的企業文化，還訂立企業準則「Our Compass」，引領公司上下齊心創造更潔淨、更健康的世界。同時，利潔時奉行以人為本的精神，從員工的需要出發，提供多元化的發展機會，擴大「人脈」，從而留住人才，由內至外為社會帶來正面改變。這次就由三位分別在利潔時擔任不同崗位的員工——已入職超過十年任職市場部的Christie、人力資源部的Tras及剛完成管理培訓生計劃的Rachel，細說工作的二三事，讓大家深入了解利潔時背後的理念。



自由+信任=成功企業方程式



利潔時旗下擁有眾多知名品牌，而且歷史悠久，涵蓋衛生、健康和營養三大類別，當中包括為人熟悉的滴露Dettol、杜蕾斯Durex、碧蓮Vanish、益節Move Free、使立消Strepsils等等，在世界各地有超過43,000多位員工，在香港亦多次榮獲最佳僱主的獎項。能屢獲殊榮，除了是外界對利潔時的肯定外，亦有一眾員工的支持。在利潔時工作超過十年的市場部經理Christie說︰「這十年間，除了有機會負責不同品牌外，公司的文化亦是我選擇繼續為公司效力的主要原因。在利潔時，任何職級的同事都可以自由發表意見，只要是好的意見都會被採納，可見公司很尊重每位員工的想法。」Christie更笑言人生很多重要時刻如結婚、懷孕也在這間公司經歷，感覺與公司一同成長。

▲ 在利潔時工作超過十年的Christie笑言公司見證著她不少人生重要時刻。

剛完成管理培訓生計劃，現為電子商務助理經理的Rachel表示雖然入職不久，但也能感受到公司上下的凝聚力，她說︰「不同部門的同事都有共同目標，亦會互相扶持，遇上問題時亦願意主動教授。」人力資源部主管的Tras續說︰「公司『以人為本』的文化給予員工很大的自由度和信任，亦會主動收集他們的意見，更會邀請員工參與不同政策制定的討論，從而作出適當的調整，這確實是其他公司較少出現。」利潔時亦推行彈性上班，「直至現時，我們仍實行混合辦公，讓同事更能達至Work Life Balance。公司亦隨着疫情最新情況作出適當調整，以保障員工健康安全。」利潔時懂得換位思考，以員工的角度出發，給予足夠的信心和自由度，難怪虜獲一眾員工的心。



創建自主成功工作環境 推動「OCCD」四大領導行為



利潔時主張建立一個讓員工擁有自主成功（Freedom to Succeed）的工作環境，讓員工發掘更多增值自己的機會，擴闊其事業發展的可能性。Tras表示︰「公司很信任每位同事，十分重視員工的工作效率，培養員工秉承Own、Care、Create、Deliver四大領導行為，提升工作表現。」



利潔時不時檢討政策的不足，希望讓消費者和員工有更好的體驗。亦因敏銳的觸角和行動力，在疫情爆發初期，快速作出支援，先制定措施有效保護員工的健康，確保公司能正常運作，從而保護大眾。Christie分享：「在疫情初期爆發口罩荒時，公司主動為同事搜羅口罩，更將防疫包送到府上。那時我剛轉新崗位，同時於懷孕初期，面對各種壓力，使我非常擔心。幸好公司即時安排在家工作，還有同事間的照顧讓壓力消除，令我感到很窩心。」Tras續說︰「公司最近在會議室增設一部步行機，讓同事可以在工作期間保持運動。公司亦設有員工支援計劃（Employee Assistance Programme），邀請專業的心理治療師，照顧員工的精神和心理需要以應付不同的壓力，十分貼心。」

▲ 公司在會議室增設步行機，讓同事可以在工作期間保持運動。

多元化發展機會 增加員工士氣和歸屬感



很多人認為在大公司工作的競爭力會較大，利潔時洞悉人才對企業長遠發展至關重要，設立不同的員工發展計劃，幫助加強員工能力。公司亦透過其跨國企業規模為員工的事業發展提供平台，讓他們對工作更有熱誠，加強歸屬感。Tras指出：「職位升遷是利潔時重要的一環。公司願意投資在每位同事的發展上，如員工對其他崗位有興趣，即使沒有相關經驗，亦會給予機會轉職，發展不同的個人能力。公司提供的機會更是全球性，員工有機會晉升至英國總部及其他分部，不局限於香港。」



作為職場新鮮人的Rachel於去年完成為期15個月的管理培訓生計劃，期間曾任職多個部門，學習不同領域的知識和技巧，對個人發展極具價值。Rachel表示︰「管理培訓生計劃的訓練讓我們懂得換位思考，考慮其他部門的難處，從而作出最合適的決定。」在轉換部門的過程中，Rachel更了解自己的興趣和長處，加入電子商務部，正正實現了企業「以人為本」的精神。

▲ Christie（左）、Rachel（中）和Tras（右）均對公司充滿歸屬感，與同事們建立深厚的感情，共同竭力「創造更潔淨、更健康的世界」。

延伸「以人為本」至社區 靈活變通「疫」轉新機



利潔時一直以「創造更潔淨、更健康的世界」為使命，在去年疫情之始就與員工一同努力，不但推出不同的新產品迎合市場需要，更與合作夥伴攜手開創「共享共贏」項目。Christie表示：「自疫情爆發，香港人經常困在家中倍感煎熬，我們一直思考如何利用公司產品改善大家的抗疫疲勞，去年滴露便推出了十款新產品迎合大眾所需。除了不斷推陳出新，利潔時更與不同單位合作，成為香港國際七人欖球賽、渣打香港馬拉松、亞洲醫療健康高峰論壇等的官方衛生防護夥伴，為活動提供消毒衛生產品，讓大眾可以更安全和安心地參與活動，一解悶氣。」

▲ 利潔時不斷推陳出新，去年滴露推出了十款新產品迎合大眾所需。

Rachel則提到公司留意及緊貼市場的最新動向，尤其於疫情期間。「以現時流行的直播銷售為例，只要轉換形式，透過表達愛及無界限地拉近戀人彼此的距離，即使安全套也能利用直播銷售。我們更是首批與HKTVexpress銷售平台合作的公司，方便大眾足不出戶也能隨時在家收到最貼身的產品。」

▲ 利潔時靈活變通，與電商合作以直播形式推銷杜蕾斯產品。

Tras補充︰「利潔時的『Give Time』全球義工計劃，讓員工每年有兩個工作天身體力行幫助社會，例如派發防疫包、照顧動物及清潔沙灘等。」利潔時亦會舉辦跨地域的活動連繫世界，Christie分享︰「於2019年曾與30位世界各地的同事去非洲參與義工活動，教當地小朋友培養洗手的習慣，同時可以與不同國家的同事及受助者面對面進行文化交流，互相學習和實踐，是很難忘的經驗。」



此外，利潔時於2020年推出「社區抗疫支援計劃」，與本地多個非政府機構合作，提供優質的個人防護和消毒產品，分三個階段支援有需要的人。計劃惠及超過40,000名受益者，包括學生、低收入人士和長者。Christie更透露利潔時於十年前已設立「滴露健康學院」，積極在各大幼稚園教小朋友正確洗手方法，如設計洗手七部曲等，作為預防疾病傳播的第一防線，希望藉著教育小朋友衛生意識，一代傳一代，建造更潔淨，更健康的未來。

▲ 利潔時於十年前設立「滴露健康學院」，讓小朋友培養洗手習慣，作為預防疾病傳播的第一防線。

（特約）