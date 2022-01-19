【蘇黎世保險（香港）—「微觀保險」系列之二】昏迷期間如何處理保單？後備保單持有人幫到手！

購買危疾保險，是為了一旦患上嚴重疾病的時候，能夠幫補因停工而失去的收入，以及因為醫病、養病而要應付的額外開支。若保單持有人病情危殆如昏迷，如何可以妥善處理保單事宜？有見及此，蘇黎世保險（香港）（「蘇黎世」）在全新推出的「瑞安護危疾保障計劃」，加入了全港首創（註1）的指定後備保單持有人選項，協助保單持有人在患上指明傷疾時處理保單及索償 ，受保人可以全心全意養病，更可減輕照顧者的財政煩惱，為患者安排最適切的治療，助患者早日康復。



「瑞安護危疾保障計劃」特別予保單持有人預先指定其信賴的人擔任後備保單持有人，如保單持有人不幸罹患指明傷疾（指明傷疾是指末期危疾／昏迷／不能獨立生活／植物人／嚴重頭部創傷／癱瘓）， 只要後備保單持有人提交相關證明保單持有人所患指明傷疾的有關證據，並經蘇黎世批核，後備保單持有人將成為此保單的新保單持有人，並可行使保單的所有權利，包括申請索償及管理保單，從此更體貼照顧客戶需要，以及提升理賠服務體驗。



危疾保障涵蓋範圍廣泛－受保多達82種危疾



現今醫學昌明，很多危疾不再是不治之症，及時和適切的治療可為病情帶來轉機，然而新醫療技術和藥物費用昂貴，再加上康復期間的種種開支，令患者在對抗疾病時更要面對沉重財務壓力。此時危疾保障就能提供助力，幫助減輕經濟負擔，讓患者得以專心休養，積極面對重病突襲。



「瑞安護危疾保障計劃」提供多達82種危疾保障，包括71種嚴重危疾及11種早期危疾。如受保人不幸罹患任何一種受保嚴重危疾，常見如癌症、心臟病或中風等，即可獲最高保障額100%的一筆過賠償（註2）；若確診受保早期危疾亦可獲預支保額（註3）為保障額的10%至50%之一筆過賠償。計劃同時設有深切治療賠償，若受保人因已知或未知的疾病或受傷而入住醫院深切治療部連續三日或以上，保單持有人可獲支付預支保額（註3）為保障額的25%之一筆過賠償。若受保人不幸離世，受益人可獲支付最高為保障額的120%之一筆過賠償（註4），在人生最後階段為摰愛守護未來。



蘇黎世明白客戶的健康和財政狀況各有不同，因此「瑞安護危疾保障計劃」也備有每年、5年或10年一共三種保費續保年期供保單持有人選擇，每次續保時不會查問受保人的健康狀況，並保證續保至受保人80歲（下次生日年齡）。如果賠償累積金額已達到保障額的100%，則毋須再繼續支付保單保費，而身故賠償保障依然生效。



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註1：「市場首創」項目為比較香港主要人壽市場公開之個人危疾保障產品，截至2021年10月29日所得出之比較結果而作出的陳述。

註2：需扣除已支付及／或應支付的任何預支保額的早期危疾賠償和深切治療賠償以及本保單的任何欠款（如有）。

註3：「預支保額」是蘇黎世保險（香港）向保單持有人預先支付相當於保障額若干百分比的金額。若有已支付的預支保額，相關的身故賠償及嚴重危疾賠償會因而減少。

註4：需扣除已支付及／或應支付的嚴重危疾賠償、任何預支保額的早期危疾賠償和深切治療賠償以及本保單的任何欠款（如有）。



提示：上述保險產品由蘇黎世人壽保險（香港）有限公司承保。本宣傳資料只供參考之用，並不構成保險合約嘅一部分。有關此項保障計劃嘅內容細則及不承保事項將詳細列於保單之內，如有任何差異，均以保單內之條款細則為準。蘇黎世保險有限公司對所有事項保留最終批核及決定權。



（特約）