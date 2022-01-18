  • 18°C
香港時間 : 2022118日 (二) 02:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

滑雪市場大

副刊版 2022/01/18

分享：

冬奧開幕倒數，還有不到二十天。比賽以外，值得留意的是，中國申辦時，曾作出「帶動三億人參與冰雪運動」的承諾。這個目標能實現嗎？

無論如何，因為大幅減少了出國旅遊滑雪，有酒店業界就曾透露，去年整體內地入住情況當然不好，可是冬季的滑雪度假酒店旅遊，是爆得驚人！記得幾年前採寫過剛崛起的整體中國冰雪產業（主要為旅遊和滑雪用品市場），當時還是對酒店雪場環境，以至本土牌子的裝備不太滿意，但幾年過後，尤其是大力發展更新了多個場地後，確是整體進步不少。

先看回數據，二〇一九年中國滑雪群體滲透率只得百分之零點九，不到一千五百萬人。大大低於美國的一成八和德法的一成，可知潛力無窮。二〇二〇年產業規模而言，中國是六千億元（人民幣，下同），預估到二〇二五年達到上萬億元。早前調研時，結論是裝備花費上，內地滑雪者不願花太多，內地牌子也較便宜。可是最新的調研出來，買齊一套裝備上萬元都好普遍捨得花。

冬奧期間，當然不能去主場地張家口崇禮那邊滑雪，可是東北地區也有很多新選擇。現在內地幾個出名的滑雪勝地，除張家口，還有長白山、亞布力，新冒起的是松花湖，從長春機場過去大約個半鐘，雪道長又細分級別夠多，兼且雪山上的建築物，那種現代風格和水泥跟木的混搭，真的以為去了北歐。去的這種新雪區中，依山而建方便走出戶外就滑個夠的度假酒店，價目只是一千到二千元的價位，包了住宿和雪票及裝備，真算是相當實惠。

滑雪潮肯定在中國爆發，不單上雪山，現在城中的商場也流行小型室內滑，單板特別流行。冬天就滿了社交媒體中，各種炫耀帶小孩去滑雪的帖，可預計將成為未來國民習慣。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

最新專欄文章 更多

冬奧熱門谷愛凌
2022/01/17
冬奧熱門谷愛凌
前海任務
2022/01/12
前海任務
英文譯名之爭
2022/01/11
英文譯名之爭
西安封城
2022/01/10
西安封城
不識MIRROR
2022/01/05
不識MIRROR
冬季奧運 滑雪 長春 運動 酒店 中國 李照興 人民幣

上一篇文章

極品父母

下一篇文章

新西蘭小鎮阿卡羅阿
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？