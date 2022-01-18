冬奧開幕倒數，還有不到二十天。比賽以外，值得留意的是，中國申辦時，曾作出「帶動三億人參與冰雪運動」的承諾。這個目標能實現嗎？

無論如何，因為大幅減少了出國旅遊滑雪，有酒店業界就曾透露，去年整體內地入住情況當然不好，可是冬季的滑雪度假酒店旅遊，是爆得驚人！記得幾年前採寫過剛崛起的整體中國冰雪產業（主要為旅遊和滑雪用品市場），當時還是對酒店雪場環境，以至本土牌子的裝備不太滿意，但幾年過後，尤其是大力發展更新了多個場地後，確是整體進步不少。

先看回數據，二〇一九年中國滑雪群體滲透率只得百分之零點九，不到一千五百萬人。大大低於美國的一成八和德法的一成，可知潛力無窮。二〇二〇年產業規模而言，中國是六千億元（人民幣，下同），預估到二〇二五年達到上萬億元。早前調研時，結論是裝備花費上，內地滑雪者不願花太多，內地牌子也較便宜。可是最新的調研出來，買齊一套裝備上萬元都好普遍捨得花。

冬奧期間，當然不能去主場地張家口崇禮那邊滑雪，可是東北地區也有很多新選擇。現在內地幾個出名的滑雪勝地，除張家口，還有長白山、亞布力，新冒起的是松花湖，從長春機場過去大約個半鐘，雪道長又細分級別夠多，兼且雪山上的建築物，那種現代風格和水泥跟木的混搭，真的以為去了北歐。去的這種新雪區中，依山而建方便走出戶外就滑個夠的度假酒店，價目只是一千到二千元的價位，包了住宿和雪票及裝備，真算是相當實惠。

滑雪潮肯定在中國爆發，不單上雪山，現在城中的商場也流行小型室內滑，單板特別流行。冬天就滿了社交媒體中，各種炫耀帶小孩去滑雪的帖，可預計將成為未來國民習慣。