黑色食物，很多時都會給人一種健康的感覺，黑豆、黑芝麻、黑蒜、黑米和黑木耳等。沒錯，這些都是屬健康食物，但是，黑朱古力呢？都很健康？都是多吃無妨嗎？

這天，跟一位減磅新丁會面，他是一位斯文有禮的男士。根據我多年的觀察，男士肥胖的原因，多是正餐出了亂子，而另一致肥點，可能是跟消遣應酬相關的飲酒問題，他們鮮有被零食或甜品引誘，不過，雪糕和朱古力或會例外。我遇過不少男戰友，晚上會捧着一大盒雪糕，還有些男士是愛吃黑朱古力解悶的。

他說：「我平日愛吃99%純黑朱古力，而且還是有機的，應該問題不大吧！」我告訴他：「要不是你要減磅，間中一次半次，的確不是問題，只是，你告訴我，目標要在半年內減去三十五磅，希望藉此改善長跑的速度，那麼，短暫戒掉一些高脂的食物，是必須的。」

他堅稱：「不是啊！完全不甜的，而且，我對奶類敏感，當中沒有奶，我相信該沒有脂肪的。」我當然明白，要接受一直以為是健康的東西，原來是致肥的禍根，不是一時三刻的事，於是對他說道：「朱古力是有可可脂的，而且，黑朱古力的濃度愈高，可可含量（即可可脂）便會愈多，脂肪率就相對較多，簡單來說，90%黑朱古力，一定比70%朱古力容易致肥。」

他好像還未能接受，隨即鍵入該朱古力生產商的網站，我沒有怪他不相信我，因為求真的精神，是值得尊敬的。他看了一會，自然反應說了一句英文髒話。我望着他，他尷尬地說：「不好意思，我平日不說粗口的。」我笑言：「明白，是有點難接受的。不過，你並不孤單，可可有豐富的多酚，是強力的抗氧化物，愈濃的朱古力，含量愈高，所以，令人產生錯覺吧！另一錯覺，可能是沒有糖又帶點苦，大家以為苦口良藥。」

他歎氣說道：「真是個黑色的誤會。」