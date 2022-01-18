  • 18°C
香港時間 : 2022118日 (二) 02:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

誠與偽

副刊版 2022/01/18

分享：

跟年輕人談寫作，他們問：「你點解可以日日寫，而且寫極都唔厭呢？」他們覺得寫作是件頗頭痛之事。我相信，所有熱愛文字的人，都不會覺得寫作是苦差，對我來說，隨筆寫下自己所見所聞、所想所愛，已是樂事，故寫作不僅不會令我頭痛，還是我的減壓良方。

我跟年輕人說，寫作時情感要真才有意思。執筆之時，若太多顧慮——這樣會否令人覺得我怎樣怎樣？那樣寫會否不符合別人看法？會不會給人罵？這樣寫是對還是錯？——太多框框給自己的話，腦袋已生產不出自己的想法來，執起枝筆先自設幾道圍牆給自己，很難真情流露，這樣寫作，自然變成令人頭痛之苦差。若真摯和技巧相比，我認為前者比後者重要得多，畢竟，在任何範疇當中，能打動、感動人、獲得共鳴的，從來都是真摯的情感而非高超的技巧。

上世紀五四運動時，文人輩出，百花齊放，但我獨愛看林語堂的文章，因他率性而真摯，沒有因學者的身份給自己包袱，文字不矯情造作、不媚不諛，他在《生活的藝術》一書的自序這樣寫：「此書乃是本人從個人經驗得出來的想法和人生之見證。它從來沒有客觀論述之意圖，亦不會宣稱它有建立永恒真理之鴻圖」，幽默而貼地，相比以發表偉論為己任的文人雅士，林語堂的真，對我來說，更為難得與可愛。

他在《無所不談》的一篇〈說誠與偽〉中，也寫到：「人生在世，無一事非情，無一事非欲。要在誠之一字而已。誠便是真。去偽崇真。做文做人，都是一樣。虛偽的社會不然，上下相率而為偽，說話立言做文章，都是預備做給人家看的，說話給人家聽的。於是高談儻論，辭嚴義正，篇篇是門面語，句句是得體文章，搖膝吟之，朗誦讀之，都是好文章，而與人生之真實何與？與誰還有一句衷心之論，肺腑之言，見之筆端？這是思想硬化，文學枯竭，性靈摧殘之原因。」百年前的前人文字，對當代人仍有當頭棒喝之效。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

How to heal？
2022/01/17
How to heal？
老頑童的智慧
2022/01/14
老頑童的智慧
有啖好食
2022/01/13
有啖好食
人生體檢
2022/01/12
人生體檢
不能走漏眼
2022/01/11
不能走漏眼
利嘉敏 文學

上一篇文章

莫讓自己沉淪

下一篇文章

滋生激進思想
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？