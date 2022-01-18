跟年輕人談寫作，他們問：「你點解可以日日寫，而且寫極都唔厭呢？」他們覺得寫作是件頗頭痛之事。我相信，所有熱愛文字的人，都不會覺得寫作是苦差，對我來說，隨筆寫下自己所見所聞、所想所愛，已是樂事，故寫作不僅不會令我頭痛，還是我的減壓良方。

我跟年輕人說，寫作時情感要真才有意思。執筆之時，若太多顧慮——這樣會否令人覺得我怎樣怎樣？那樣寫會否不符合別人看法？會不會給人罵？這樣寫是對還是錯？——太多框框給自己的話，腦袋已生產不出自己的想法來，執起枝筆先自設幾道圍牆給自己，很難真情流露，這樣寫作，自然變成令人頭痛之苦差。若真摯和技巧相比，我認為前者比後者重要得多，畢竟，在任何範疇當中，能打動、感動人、獲得共鳴的，從來都是真摯的情感而非高超的技巧。

上世紀五四運動時，文人輩出，百花齊放，但我獨愛看林語堂的文章，因他率性而真摯，沒有因學者的身份給自己包袱，文字不矯情造作、不媚不諛，他在《生活的藝術》一書的自序這樣寫：「此書乃是本人從個人經驗得出來的想法和人生之見證。它從來沒有客觀論述之意圖，亦不會宣稱它有建立永恒真理之鴻圖」，幽默而貼地，相比以發表偉論為己任的文人雅士，林語堂的真，對我來說，更為難得與可愛。

他在《無所不談》的一篇〈說誠與偽〉中，也寫到：「人生在世，無一事非情，無一事非欲。要在誠之一字而已。誠便是真。去偽崇真。做文做人，都是一樣。虛偽的社會不然，上下相率而為偽，說話立言做文章，都是預備做給人家看的，說話給人家聽的。於是高談儻論，辭嚴義正，篇篇是門面語，句句是得體文章，搖膝吟之，朗誦讀之，都是好文章，而與人生之真實何與？與誰還有一句衷心之論，肺腑之言，見之筆端？這是思想硬化，文學枯竭，性靈摧殘之原因。」百年前的前人文字，對當代人仍有當頭棒喝之效。