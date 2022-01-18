4大利好因素 樓市表現愈戰愈勇 地產版 2022/01/18 分享： 環球疫情依然反覆，幸本港經濟活動逐漸恢復，消費券令消費氣氛漸見改善，失業率亦穩步回落，本港樓市於2021年的表現絕對「交足貨」。 據差餉物業估價署資料顯示，本港2021年首兩季樓市表現強勁，而2019年 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Victoria Allan Habitat Property 董事總經理兼創辦人 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 宅家過年 冷暖自知 今日 宅家過年 冷暖自知 規定住宅最少280呎 無助上車 2022/01/17 規定住宅最少280呎 無助上車 人口老化 長者居所有商機 2022/01/13 人口老化 長者居所有商機 防疫失控 重創民意拖慢經濟 2022/01/12 防疫失控 重創民意拖慢經濟 茶杯裏的政治鬥 樓市添變數 2022/01/11 茶杯裏的政治鬥 樓市添變數 疫情 香港 經濟 樓價 豪宅 物業市場 中國恒大（03333） 股票 銀行 山頂