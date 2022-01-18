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4大利好因素 樓市表現愈戰愈勇

地產版 2022/01/18

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環球疫情依然反覆，幸本港經濟活動逐漸恢復，消費券令消費氣氛漸見改善，失業率亦穩步回落，本港樓市於2021年的表現絕對「交足貨」。

據差餉物業估價署資料顯示，本港2021年首兩季樓市表現強勁，而2019年

...

撰文 : Victoria Allan Habitat Property 董事總經理兼創辦人

欄名 : 專家論市

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