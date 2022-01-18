無關Jesus？ 耶穌中文名怎麼來

昨天文章提到耶穌，一直以來我對其名字來源有興趣，今天淺談一下耶穌的中英文姓名由來。由於未有經過大量查經翻典工作，而且宗教及繙譯範疇常有不同說法，若有歧漏，請包涵指正。

要說耶穌這中文名字的來源，得由耶穌本名談起。透過福音大家也知道，耶穌的名字在其出生時，天使對聖母瑪利亞的未婚夫約瑟已提到：「她（瑪利亞）將要生一兒子．你要給他起名耶穌．因他要將自己百姓從罪惡裏拯救出來。」耶穌是猶太人，希伯來文原名是יֵשׁוּעַ，拉丁文化是Yeshua，中文有音譯耶書亞，來自Yahweh，以色列神的名字，Yahweh的字根hayah，意即存在，因此說Yahweh有「I am who I am」之意。

Yahweh的希伯來語本為יהוה‎，為古代希伯來人尊崇的神名，在希伯來聖經中，用יהוה‎這4個希伯來子音來表示，所謂4字神名，拉丁文化為YHWH或YHVH等。據說中世紀後有人將其插入猜想的元音，讀為Jehovah，基督教新教就是用Jehovah來表達神，中譯就是耶和華。

至於耶穌的希伯來原名יֵשׁוּעַ，拉丁文化是Yeshua，乃耶和華的名字Yahweh縮寫Ya，和動詞yasha（營救、拯救之意）組合而成，具有神的救恩，即我們今天常說「耶和華是拯救」、「耶和華是救恩」的意思，又或者「神是拯救」、「神是救恩」。耶穌的希伯來文原寫יֵשׁוּעַ，從希伯來文繙譯成新約聖經，而新約聖經是用希臘文寫的，就變成了「Ἰησοῦς」，到了拉丁文轉拼成Iēsous，然後lesus，再變成今天英文常用式Jesus。

Joshua與Yeshua 都是耶穌名字

那麼聖經中常見的Joshua，又來自哪裏？其實Joshua和Yeshua都是耶穌的名字，在希伯來文Yeshua是יֵשׁוּעַ，與另一個希伯來名字יְהוֹשׁוּע是同一個字、不同表達方式，或者說יְהוֹשׁוּע是長版、長寫，יֵשׁוּעַ是短寫，就像英文名Michael是長寫，短的表達方式是Mike。短寫的יֵשׁוּעַ在拉丁化後是Yeshua，長寫的יְהוֹשׁוּע繙譯成拉丁文Yehōshu'a，再變成英文Joshua，中文音譯約書亞，因此Yeshua、Joshua和Jesus的本意都是一樣的。

教徒都知道，有兩位約書亞：舊約聖經故事裏，帶領以色列人離開埃及、分開紅海的摩西，繼承人亦叫約書亞，有人認為是上帝通過摩西，給新約時代的預示，暗示約書亞（耶穌）將會接替摩西的地位；約書亞將以色列人帶到埃及新家園，而耶穌（另一個約書亞）則將普世萬民帶到一個新時代，還帶到天國去。兩位約書亞的事，就不在本文範圍了。

那麼，Jesus中文為何叫耶穌？是誰譯做耶穌？這個似乎沒有一個明確標準答案。有說早於7世紀，從今天的敘利亞到中國傳福音的景教（Nestorianism）教徒，將耶穌的名字音譯為中文「移鼠」，亦有譯「翳數」。景教是唐代傳入中國的基督教聶斯脫里派（Nestorius），也就是現今的東方亞述教會（Assyrian Church of the East），被視為最早進入中國的基督教派，與祆教及摩尼教並稱「唐代三夷教」，但後來漸漸在中國絕迹。

景教的流行留下最早的中文基督教文本，即今日所謂景教文獻。本港道風山出版的《漢語景教文典詮釋》，收入迄今發現的8篇景教文獻，據指其中就有將耶穌譯為「移鼠」，譯者是信徒，似無惡意，只是純粹取其譯音。

據明朝耶穌會士陽馬諾（A.C.Moule）有關景教的註疏作品，《唐景教碑頌正詮》等書籍，與景教差不多時間到中國傳教的摩尼教（Manichaeism，亦稱明教）門徒，稱耶穌為「夷數」。

又據台北出版的《天主教東傳文獻》，到16世紀中葉，耶穌會會士來華後，才將耶穌的名字按意大利文音譯「熱所」，至16世紀末，始通用「耶穌」二字，稱呼這位救世主。那麼，耶穌是由Jesus直接譯過來的嗎？有說法指較像由Iesus甚至Yeshua音譯而來，音調較接近，我查不到，不肯定。

「耶穌」二字又有得解嗎？坊間有說，穌通作蘇，俗作甦，死而更生為之穌，耶穌死而更生，死而能復活；耶字，古同「爺」，解父親，「耶穌」就是類似復活的父親之意思。我亦不知道是否這樣，有研究的朋友可賜教。

▲ 耶穌這個中文譯名何來，似乎沒有明確標準答案，有說是由其希伯來名拉丁文化Yeshua音譯而來，而本港道風山出版的《漢語景教文典詮釋》收錄之景教文獻中，據指其中就有將耶穌譯為「移鼠」。