放寬捐獻扣稅 推動共同富裕

國家去年提倡多項新經濟政策，務求在疫情中保護民眾健康、生計，讓經濟再次領先全球。隨着多項政策落實出台，香港得以進一步確立在國家整體發展方向中的關鍵角色和重要功能定位，讓社會各階層共享經濟發展成果。

中共十九屆六中全會的報告，全面總結了中國共產黨建黨百年的重要成就和歷史經驗，當中重點提到「人民至上」，表明將堅定不移走全體人民共同富裕道路。

港稅例限制 或不利「三次分配」

財政司司長陳茂波早前在其網誌中表示，經濟發展是為了人民的幸福生活，這也帶出「共同富裕」目標的重要性和深厚意義。不過，他也表示推動「共同富裕」沒有捷徑，也不能靠市場主導的初次分配和政府主導的再分配，而是需要透過「三次分配」，即在道德力量的推動下，鼓勵高收入群體自願捐贈而進行的分配，共同分享社會發展的成果。

如何實踐「共同富裕」，並且把握契機，為香港商業社會迎來好的改變？放寬慈善捐獻扣稅條件是理想的政策着力點。現時，特區政府為鼓勵公眾捐款予慈善團體，其中一項措施是讓納稅人在相關課稅年度就「認可慈善捐款」扣稅，總額最高可達薪俸稅納稅人應評稅入息或利得稅納稅人應課稅利潤的35%；當中，由於認可慈善捐款必須是現金形式，其他的捐獻如土地或文物等，是不可扣稅的。

其他稅務管轄區如新加坡、澳洲、英國和內地等，非現金捐獻也可以扣稅，相比之下香港稅務條例所設的限制，或不利於香港推動「三次分配」和慈善團體的發展。

例如一個認可慈善團體需要一個物業單位作為其永久會址，即使單位持有人認同及支持該慈善團體的宗旨，但是現時的稅例只能豁免以饋贈方式轉讓予慈善機構的物業交易印花稅。由於單位持有人不得就單位的市值扣稅，這或減低單位持有人將單位捐贈出去的意慾。

如單位持有人先將單位在市場放售，然後將所得捐贈，該慈善團體自行從市場購回該單位，雖然原來的單位持有人可就現金捐款扣稅，但當中的物業交易所牽涉之印花稅是不可獲豁免的，加上當中涉及多宗物業交易，實際上亦費時失事。

參考稅務局近期的年報，獲扣稅的認可慈善捐款總額在過去3個課稅年度均徘徊在120多億港元（見表）。

3大方向 放寬扣稅條件

國家經濟政策對國家未來發展和香港的未來同樣意義重大，是讓香港社會不同人士相對更共贏、財富更平均分配的關鍵。為進一步鼓勵企業及市民作慈善捐獻，推動「三次分配」，讓香港達至「共同富裕」的願景，筆者建議以下一系列放寬慈善捐獻扣稅的條件：

一、取消現時薪俸稅或利得稅下，納稅人可獲扣除的認可慈善捐獻不多於應評稅入息或應課稅利潤35%的上限；

二、取而代之，認可慈善捐獻可獲150%的扣稅，即捐贈1港元可獲1.5港元扣稅，並建議可設立一個扣稅上限，上限可以按不同類別的捐獻釐定；

三、認可慈善捐獻不只局限於現金捐款，應擴闊至包括：

1）向認可慈善機構捐贈的土地或建築物；

2）向西九文化區管理局和康樂及文化事務署轄下的博物館捐贈之文物或藝術品。

非現金捐獻可扣稅的金額將以相關土地、建築物、文物或藝術品的市值計算，並分別由差餉物業估價署及相關博物館釐定相關物品的市值。當然，文物、藝術品的市值可以達到天價水平，因此建議政府可為此釐定可扣稅金額的上限。

西九文化區是香港有史以來最大型的文化建設，而市民翹首以待的香港故宮文化博物館更將在今年中開幕，配合國家《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的目標。

筆者相信，容許納稅人就捐贈文物或藝術品可扣稅的建議，不但可豐富香港博物館的館藏，更可進一步推動香港成為亞洲文化及創意之都。

（本文中的觀點僅代表作者的個人觀點，並不一定反映安永全球機構或其成員機構的觀點。）

▲ 為進一步鼓勵企業及市民作慈善捐獻，推動「三次分配」，讓香港達至「共同富裕」的願景，建議政府可放寬慈善捐獻扣稅的條件。（資料圖片）