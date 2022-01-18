政府架構重組 5大職能重整

特首林鄭月娥上星期三在立法會答問大會公布經諮詢持份者意見後的「政府架構重組」方案。有評論認為，由於下月中行政長官選舉便開始報名，故質疑這項建議乃借機為連任鋪路--固然，以此聯想去批評特首者，自然又惹來另一些輿論指出，這種攻擊行為本身就是提前選舉宣傳的一種慣常手段。

從解困角度出發，提出今次政府架構重組建議的時機孰早孰遲、內裏針對的政務孰緩孰急，根本並不重要，更無謂牽涉到政治取態，甚至乎種種陰謀論；畢竟，真正關鍵在於各項變革到底能否對症下藥，從而能理順行政工作，然後惠及業界和市民。假如方案真的可以提升施政效率，那不論誰來當特首，早做遲做亦終歸要做。

事實上，在特首剛公布的最新建議之中，最重要的部分並非各政策局的架構轉變，而是具體工作範疇方面如何調配，當中涉及5項政策職能層面的重整，以下逐一分析：

整合人力扶貧政策 為勞福局擴權

（1）將分散於政務司司長私人辦公室、勞工及福利局和其他政策局的人力發展、扶貧和退休保障政策整合--新建議主要為勞工及福利局擴權：留意目前政務司司長私人辦公室轄下設有「人力資源規劃及扶貧統籌處」，另外保安局亦負責人才及專業人士入境計劃之政策事務。這次調配把政務司司長原先的「統籌」功能和保安局之「執行」工作融合，然後撥歸勞工及福利局。

箇中原因主要在於，自2018年成立人力資源規劃及扶貧統籌處後，政務司司長已經協調好相關決策局和來自各種行業的代表，就如何支援不同年齡和背景人士（包括學生、離校青年、專業人士、技術人員、年長就業者和退休人士）在選擇職業、進修和發展方面訂定框架計劃，故接下來便可以讓負責扶貧的勞工及福利局逐步執行，毋須再由政務司司長從高層次跨局協調；同樣道理，強制性公積金內關於「退休保障」範疇之政務工作，由於與扶貧有密切關連，所以亦從財經事務及庫務局撥歸勞工及福利局。

調撥兒童權利工作 理順公務

（2）將政制及內地事務局負責的兒童權利相關工作撥予勞工及福利局--過去許多與國際公約有關而需要提交報告的工作，都交由政制及內地事務局的前身「政制事務局」負責。基於這個歷史原因，所以本港在聯合國兒童權利委員會的對口單位，至今仍是政制及內地事務局。

以往香港所提交之報告，感覺上總是以「保底應對」為主調，只求告訴國際社會本港在維護兒童權利方面早有法規，在回歸後仍承諾保障兒童的生存權、受保護權、發展權和參與權。直至2018年成立了由政務司司長擔任主席、勞工及福利局局長任副主席的兒童事務委員會，本港兒童政策才逐漸由對外以回應為主，轉為對內關注兒童發展。

新建議把政制及內地事務局轄下的「兒童權利組」調至勞工及福利局，能理順許多瑣碎公務，例如「兒童權利教育活動資助計劃」的地區性項目，就與兒童事務委員會有協同效應。

完善婦女政策理念 擴闊年齡層

（3）將婦女政策和社區投資共享基金由勞工及福利局調至民政及青年事務局--這個調動主要是把「支援婦女」從原先的福利概念，提升為一套更完整的政策理念，尤其着眼於女性近年在「家庭崗位」及「社會功能」兩方面的轉變，預計將會更強調賦權女性，而服務對象也會由現時多數為中年女性，擴展至更闊的年齡層，因此未來會由今次建議的民政及青年事務局負責。

另一方面，社區投資共享基金可算是本港「社會企業發展」正式成為官方政策之起點（當年主力推手正是時任社會福利署署長林鄭月娥），基於社企現時由民政事務局負責，因此把社區投資共享基金撥歸將來的民政及青年事務局管理，可謂順理成章。

天文台調局 切合碳中和目標

（4）將香港天文台由商務及經濟發展局移往環境及生態局--每逢遇上八號風球上落時間之爭議，便總有人詬病為何香港天文台會置於商務及經濟發展局轄下，繼而提出一些老掉牙的陰謀論，例如指八號風球總是在收市後或周末期間才懸掛云云。針對聯合國於去年11月舉行氣候變化大會，特區政府正全力爭取於2050年前實現碳中和，建議由負責應對氣候變化的環境局（將來擬改為「環境及生態局」）統領香港天文台，也確是名正言順，符合科學要求。

從源頭跟進 減非法堆填風險

（5）將公眾填料管理政策由環境局撥予發展局--所謂「公眾填料」，主要是從建築、挖掘、裝修、拆卸及興建道路的工程中產生。由於公眾填料是以岩石、混凝土、瀝青、瓦礫、磚塊、碎石及泥土等物質組成，因此適宜再用於填海或地盤平整工程；而當中相對堅硬的岩石和混凝土，則可循環再造，以供生產瀝青碎石，或路底基層及排水層之粒狀物料。既如是，由負責工務規劃和建造界事宜的發展局處理相關政策，無疑更有效率、更貼近市場需要。

何況從廢物管理角度，公眾填料接收設施本來就由發展局轄下的土木工程拓展署管運，故把整個政策範疇（即由接收到打擊非法傾倒）撥予發展局負責，概念上是從源頭開始跟進，間接讓非法堆填的風險下降，從而更有效管制及遏止傾倒建築廢物。

綜合以上5點，可見今次政府架構重組方案中最具體的部分，本質皆屬於實務層面的行政協調與工作調配，藉以提升部門之間的聯動運作效率，實在無謂上綱上綫指摘此乃選舉宣傳。

▲ 今次政府架構重組方案中最具體的部分，本質皆屬於實務層面的行政協調與工作調配，藉以提升部門之間的聯動運作效率。（資料圖片）