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Uniqlo招才抗科企 年薪調升至6800萬

行政人員版 2022/01/18

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【本報訊】全球各大企業均面對疫後新常態，也更改了原有的營商模式，由於有愈來愈多的企業看準商機，投放更多資源發展網上銷售，因此市場對於商業人才的需求大幅增加。

日本服裝生產商迅銷集團，決定將旗下品牌

...

欄名 : Good Job Insight

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