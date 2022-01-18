Uniqlo招才抗科企 年薪調升至6800萬 行政人員版 2022/01/18 分享： 【本報訊】全球各大企業均面對疫後新常態，也更改了原有的營商模式，由於有愈來愈多的企業看準商機，投放更多資源發展網上銷售，因此市場對於商業人才的需求大幅增加。 日本服裝生產商迅銷集團，決定將旗下品牌 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 英連鎖食肆留人 員工時薪逾100元 2022/01/17 英連鎖食肆留人 員工時薪逾100元 勞動人口續短缺 自動化AI發展提速？ 2022/01/14 勞動人口續短缺 自動化AI發展提速？ 日本Yahoo實現 僱員「全國工作」 2022/01/13 日本Yahoo實現 僱員「全國工作」 「超個性化」工作模式 僱主僱員達雙贏 2022/01/12 「超個性化」工作模式 僱主僱員達雙贏 染疫有薪假減至1周 美憂低收入僱員健康 2022/01/11 染疫有薪假減至1周 美憂低收入僱員健康 薪酬待遇 行政管理 商業 商業營銷 UNIQLO 疫情 銷售 日本 品牌 Google