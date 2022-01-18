Uniqlo招才抗科企 年薪調升至6800萬

【本報訊】全球各大企業均面對疫後新常態，也更改了原有的營商模式，由於有愈來愈多的企業看準商機，投放更多資源發展網上銷售，因此市場對於商業人才的需求大幅增加。

日本服裝生產商迅銷集團，決定將旗下品牌

...