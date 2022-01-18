Safari 15被揭有Bug或洩用戶瀏覽紀錄 行政人員版 2022/01/18 分享： 蘋果（Apple）近年持續強化旗下產品及系統的私隱及安全保護，包括在Safari瀏覽器推出防止跨網站追蹤的措施、與Safari瀏覽器私隱報告等功能。不過，Safari 15被揭有嚴重網絡安全漏洞（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 湯加海底光纖電纜 料須兩周時間修復 今日 湯加海底光纖電纜 料須兩周時間修復 專注Xbox Series X/S 微軟停產Xbox One系列 2022/01/17 專注Xbox Series X/S 微軟停產Xbox One系列 內存+數據計算 三星拓低功耗AI芯片 2022/01/17 內存+數據計算 三星拓低功耗AI芯片 50玩家帳號遭攻擊 FIFA遊戲商稱補救 2022/01/14 50玩家帳號遭攻擊 FIFA遊戲商稱補救 部署超級電腦爭奪戰 Alphabet擬分拆量子部門 2022/01/14 部署超級電腦爭奪戰 Alphabet擬分拆量子部門 科技行業 科技硬件 科技軟件 Safari Apple 產品 黑客 商業 作業系統