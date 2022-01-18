Safari 15被揭有Bug或洩用戶瀏覽紀錄

蘋果（Apple）近年持續強化旗下產品及系統的私隱及安全保護，包括在Safari瀏覽器推出防止跨網站追蹤的措施、與Safari瀏覽器私隱報告等功能。不過，Safari 15被揭有嚴重網絡安全漏洞（

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