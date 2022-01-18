湯加海底光纖電纜 料須兩周時間修復

南太平洋島國湯加（Tonga）附近海底日前火山爆發，而唯一的海底光纖電纜，也在海底火山爆發中受損，令湯加的對外通訊幾乎全面中斷。

新西蘭媒體Stuff報道指，是次被切斷的海底光纖電纜離岸37公里，連接湯

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