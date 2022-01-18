  • 18°C
香港時間 : 2022118日 (二) 02:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

湯加海底光纖電纜 料須兩周時間修復

行政人員版 2022/01/18

分享：

南太平洋島國湯加（Tonga）附近海底日前火山爆發，而唯一的海底光纖電纜，也在海底火山爆發中受損，令湯加的對外通訊幾乎全面中斷。

新西蘭媒體Stuff報道指，是次被切斷的海底光纖電纜離岸37公里，連接湯

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Safari 15被揭有Bug或洩用戶瀏覽紀錄
今日
Safari 15被揭有Bug或洩用戶瀏覽紀錄
專注Xbox Series X/S 微軟停產Xbox One系列
2022/01/17
專注Xbox Series X/S 微軟停產Xbox One系列
內存+數據計算 三星拓低功耗AI芯片
2022/01/17
內存+數據計算 三星拓低功耗AI芯片
50玩家帳號遭攻擊 FIFA遊戲商稱補救
2022/01/14
50玩家帳號遭攻擊 FIFA遊戲商稱補救
部署超級電腦爭奪戰 Alphabet擬分拆量子部門
2022/01/14
部署超級電腦爭奪戰 Alphabet擬分拆量子部門
商業 湯加 海嘯 太平洋 火山爆發 斐濟 社會民生

上一篇文章

Safari 15被揭有Bug或洩用戶瀏覽紀錄

下一篇文章

疫下擁抱變革 營銷專才3大方向
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？