湯加海底光纖電纜 料須兩周時間修復 行政人員版 2022/01/18 分享： 南太平洋島國湯加（Tonga）附近海底日前火山爆發，而唯一的海底光纖電纜，也在海底火山爆發中受損，令湯加的對外通訊幾乎全面中斷。 新西蘭媒體Stuff報道指，是次被切斷的海底光纖電纜離岸37公里，連接湯 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Safari 15被揭有Bug或洩用戶瀏覽紀錄 今日 Safari 15被揭有Bug或洩用戶瀏覽紀錄 專注Xbox Series X/S 微軟停產Xbox One系列 2022/01/17 專注Xbox Series X/S 微軟停產Xbox One系列 內存+數據計算 三星拓低功耗AI芯片 2022/01/17 內存+數據計算 三星拓低功耗AI芯片 50玩家帳號遭攻擊 FIFA遊戲商稱補救 2022/01/14 50玩家帳號遭攻擊 FIFA遊戲商稱補救 部署超級電腦爭奪戰 Alphabet擬分拆量子部門 2022/01/14 部署超級電腦爭奪戰 Alphabet擬分拆量子部門 商業 湯加 海嘯 太平洋 火山爆發 斐濟 社會民生