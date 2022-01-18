逾9成半咖啡 含致癌物丙烯酰胺 港聞版 2022/01/18 分享： 消委會測試市面上49款咖啡產品，包括咖啡豆、咖啡膠囊、咖啡粉以及即溶咖啡粉，當中有逾9成半樣本均驗出含有基因致癌物及神經毒性物質丙烯酰胺，其中以即溶咖啡粉的含量比較多，含量最高的是品牌雀巢的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 4成牛丸 豬雞肉基因超牛肉 今日 4成牛丸 豬雞肉基因超牛肉 半數樣本含水銀 一周吃29粒超標 今日 半數樣本含水銀 一周吃29粒超標 洗衣店遺失衣物 拖4個月才賠款 今日 洗衣店遺失衣物 拖4個月才賠款 4超市食品店 半年平均加價1.5% 今日 4超市食品店 半年平均加價1.5% 你可能感興趣 4成牛丸 豬雞肉基因超牛肉 今日 01:00 4成牛丸 豬雞肉基因超牛肉 半數樣本含水銀 一周吃29粒超標 今日 01:00 半數樣本含水銀 一周吃29粒超標 洗衣店遺失衣物 拖4個月才賠款 今日 01:00 洗衣店遺失衣物 拖4個月才賠款 歐盟 咖啡 消委會 致癌物 食安中心